Cerrar el círculo (social)

La legislatura llega a su fin y el Gobierno de Aragón se afana en desplegar sus últimas propuestas. Por una parte, Javier Lambán ha alcanzado un acuerdo con Ciudadanos para rebajar el impuesto de sucesiones. Como es bien sabido, ese impuesto es pagado casi exclusivamente por las familias más acaudaladas de Aragón. Lo acredita un interesante trabajo de investigación de Miguel Ángel Barberán y Carmen Trueba, de la Universidad de Zaragoza.

Según dijo Lambán en las Cortes: "Como presidente de todos los aragoneses, no me parece justo que ninguna clase social pague más impuestos en Aragón que en el resto de España". Ninguna es ninguna, incluso en esos tramos de mayor renta que concentran el grueso de la cuota tributaria, y que no suelen ser muy proclives a votar al PSOE.

En segundo lugar, el Gobierno de Aragón se propone apoyar los estudios universitarios de los jóvenes aragoneses rebajando los costes de matrícula para estudiantes con un logro aceptable. Es una iniciativa de la que se beneficiarían principalmente el grueso de las familias de clase media que envían a sus hijos a la universidad y no suelen tener acceso a becas que alivien los costes de los estudios.