Susana Gaspar: "Nos preocupan las hipotecas de Sánchez con los que quieren romper España"

¿Los duros ataques entre Pedro Sánchez y Albert Rivera implican una ruptura entre PSOE y C’s?

No. El debate sobre la moción de censura era una situación complicada con dos partes. Una en la que se censura al gobierno del PP, que nosotros compartíamos. Y una segunda parte, la de constituir un ejecutivo sin proyecto y sin programa y con el apoyo de separatistas, nacionalistas y los que quieren romper España, en la que no estábamos de acuerdo. Mantenemos que la legislatura está finiquitada y que deben ser los españoles los que decidan quién es el presidente del Gobierno de España y no sea por un acuerdo en los despachos.

¿Había otra salida?