"Las galletas sin azúcar siguen siendo basura alimentaria"

¿Qué ha comido hoy?

Hoy he estado de viaje y no es un buen ejemplo. He desayunado un ‘pourridge’ de avena con fruta, dos onzas de chocolate con el 90% de cacao y un café. Son las 18.30 y no he comido, pero es preferible que luego cene algo saludable a haber picoteado cualquier cosa. Si me hubiera tomado un dulce no estaría más sano. A veces se cree que hay que comer con cierta frecuencia, pero ¿qué problema hay en llegar con hambre a la cena y arrasar con la merluza y las verduras?

Según usted, el desayuno tampoco es imprescindible.