Daños intencionados: una 'broma' que se castiga con hasta 3 años de cárcel

Romper retrovisores, rajar neumáticos o incluso saltar encima del capó de los coches son conductas vandálicas que desgraciadamente se repiten en las calles de Zaragoza. Lo que sus autores ignoran es que acciones de este tipo no son ninguna broma y pueden acarrearles cuantiosas multas o incluso llevarles tres años a prisión. Todo depende de que los daños causados superen o no los 400 euros y del bien contra el que se atente. Porque no se castiga igual dañar bienes públicos que privados. Y tampoco es lo mismo dar una pedrada que arrojar lejía.