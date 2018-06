Roque Gistau: "El Ministerio de Transición Ecológica recoge el mensaje de la Expo 2008"

En una entrevista concedida a Europa Press con motivo de este X aniversario, Roque Gistau ha recordado lo siguiente: "Ya dije entonces que no había visto tanta concentración de expertos hablando de sostenibilidad". Un concepto que forma parte de los discursos de especialistas y políticos y que ha asumido la sociedad.

"El planeta Tierra o lo cuidamos o se va al garete", ha afirmado Gistau. De esta forma, en un tono directo y contundente, ha instado a que se tome conciencia de la necesidad de hacer realidad ese desarrollo sostenible que formaba parte del contenido de la Expo 2008.

Respecto al continente de esta Expo ha recordado que uno de los objetivos era construir una pieza que perdurase en Zaragoza para el futuro, como lo fue la Exposición de 1908, y tenía como objetivo integrar el río Ebro en la ciudad, y acompañar esta celebración con la estación intermodal y la ampliación y mejora del aeropuerto, entre otras acciones.

"Fue muy positiva la incorporación del río. Es fundamental y está espléndido como el Parque Metropolitano del Agua. Todo esto se hizo bien y es un valor importante para la ciudad".

Iconos urbanos

"Hay más positivo que negativo, pero ha que aplicar el examen de conciencia", ha dicho en referencia a otros aspectos como el Pabellón Puente diseñado por la arquitecta iraní Zaha Hadid.

"Yo no haría allí ahora el Pabellón Puente. Es como un artefacto al que le falta río. Está encajonado entre el puente del Tercer Milenio y la pasarela del Voluntariado". "Como construcción es magnífica, pero no lo metería ahí. No es la calidad del edificio, sino la oportunidad de ubicación", ha precisado.

Sobre la Torre del Agua se ha mostrado a favor de que se hubiera construido al argumentar que "las ciudades tienen que tener un icono urbano". Tras citar el arco de Trajano en Roma o la Torre Eiffel de París ha apostillado que "a Zaragoza algo así le hacía falta. Otra cosa es que se le de utilidad".

Asimismo ha comentado que en su día fue partidario de que tuviera mayor altura el azud del Ebro, construido a la altura de la zona Vadorrey para generar una lámina de agua en el tramo urbano que permitiera la navegabilidad.

Roque Gistau prefería además que, tras la Expo, una parte del recinto se hubiera dedicado a a viviendas. "Daría más integridad" en lugar de dedicarlo exclusivamente a zona empresarial, de sedes administrativas y de servicios.

No obstante, el presidente de la Expo 2008 ha sido firme al subrayar que "la postexpo se pensó mucho y no se hizo nada sin saber lo que se quería el día después".

Autoreproche

"El conjunto es muy positivo. Soy crítico con algunas cosas, pero con la Expo 2008 se mejoró la autoestima aragonesa y la gente se ilusionó mucho", ha subrayado

Al respecto, se ha referido al Cuerpo de Voluntariado. "Fue una sorpresa enorme que 15.000 ciudadanos se incorporaran de esa manera tan generosa. Todos ellos pilotados por una jefa joya, como fue Marta Colomer y un equipo fantástico en todo el proceso".

En su autocrítica, Roque Gistau ha expresado: "Tengo un autoreproche, no conseguí que Zaragoza tuviera un centro permanente de transferencia del conocimiento en temas ambientales". Tras reconocer que "faltó convencimiento" en otras instancias que ha preferido no precisar, ha opinado que es un asunto que "se puede retomar".

Igualmente ha destacado que se cerraron las cuentas con un desvío del 2 por ciento y que el informe que hizo el Tribunal de Cuentas fue "impecable" y recoge que la Expo de Zaragoza "tiene que ser el modelo para otros eventos de esta naturaleza".

Como recuerdo simpático de esos años ha contado que la mascota de la Expo 2008 está presente en su vida porque además de los peluches para sus nietos "aún llevo un Fluvi en el coche".

A sus 75 años Roque Gistau sigue en activo, "pero sin remuneración" y entre su muchas ocupaciones ha relatado que recibe clases de ebanistería. "Hago muebles y marquetería".

Además, colabora con una fundación de apoyo al tercer mundo en aspectos relacionados con el abastecimiento del agua, al ser un tema que él domina y que ha sido el eje de su profesión.