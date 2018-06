El congreso de la Asociación Española de Pediatría impidió la entrada a una médica con su bebé

Los organizadores del 66º Congreso de la Asociación Española de Pediatría (AEPED) celebrado la semana pasada en Zaragoza impidieron la entrada a una pediatra que quería asistir con su bebé de tres meses, según han denunciado varias asociaciones en las redes sociales. El congreso se celebró del 7 al 9 de junio en el Palacio de Congresos.

Según relatan varios participantes en el congreso, la mujer quiso acceder a una de las sesiones con su bebé y le informaron de que no podía hacerlo. La afectada dirigió un escrito a la organización, que ha sido difundido en los últimos días en distintos foros, como el colectivo Criar con sentido común (formado por pediatras, enfermeros, educadores, padres y madres), la asociación Lactancia en Libertad o varios grupos privados de pediatras y matronas de Aragón.

"Como pediatra y madre lactante de un bebé de tres meses asistente al congreso de la AEPED me parece incongruente e indignante que no se fomente la lactancia materna entre los asistentes. Resulta que acabar de tener un bebé y hacer un esfuerzo para seguir formándote, queriendo asistir durante tu baja maternal al congreso, se recompensa no dejando que puedas entrar a tu bebé al congreso. Tampoco existe un área habilitada para poder amamantar. Así que o te llevas un acompañante que tenga la buena paciencia de esperarte en la recepción hasta que el bebé reclame, teniendo además que dejar tu sesión o taller a mitad, o no puedes asistir al congreso. Es más, tu acompañante tiene que esperar en un sitio donde ni siquiera hay dónde sentarse. Y para dar el pecho tienes que irte al hotel de enfrente o buscar un sitio al aire libre. Me parece que algo no estamos haciendo bien si desde nuestra asociación no se toman medidas reales pro lactancia", cuenta la afectada en el escrito que se ha publicado.