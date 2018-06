Pedro Sánchez y Lambán

El máximo líder socialista, tras ganar la moción de censura, ha accedido a la Moncloa con el mensaje de la regeneración ética, el diálogo y un estilo más abierto y transparente de gobernar. Este espíritu parece imprescindible, porque el hecho de no haber ganado en las urnas le obliga a dirigirse a una mayoría amplia de los españoles que esperan del nuevo Ejecutivo una garantía de estabilidad y prosperidad. A pesar de que nace lastrado por una evidente minoría parlamentaria, el Gobierno afronta grandes retos, desde la generación de más riqueza y empleo en un entorno de precariedad, a los desafíos territoriales y el pulso que siguen librando las fuerzas independentistas en Cataluña. Por todo ello, es de suponer que pronto recabará Pedro Sánchez la colaboración de todas las Comunidades. Ya lo ha hecho de los presidentes de varias de las gobernadas por los socialistas, pero no de Aragón. No hay que interpretar por ello necesariamente que haya animadversión hacia Lambán ni que, si la hubiera, vaya a ningunear por eso a todos los aragoneses. Las habituales rivalidades dentro de los partidos deben quedar superadas cuando se llega a la Moncloa.