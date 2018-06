El cambio de Gobierno pospone una modificación de calado de la Evau

Como cada año, los nervios, la ilusión y muchas esperanzas fueron la tónica general de las pruebas de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (Evau, antigua selectividad), que comenzaron ayer en Aragón. Casi 6.000 estudiantes aragoneses (exactamente 5.952, cerca de un 8,5% más que en 2017) se presentan este año a los exámenes de selectividad. Entre ellos, Asier y Raquel, los más madrugadores de esta convocatoria.

Ambos estaban ya a las 8.30 de la mañana en el campus de San Francisco porque el miedo escénico los llevó a acercarse, dos horas antes de que diera comienzo la primera prueba (Lengua Castellana y Literatura, prevista para las 10.30), a la facultad en la que tenían que examinarse para ver el sitio y su aula de referencia. Raquel explicó que no había podido pegar ojo en toda la noche por los nervios, y eso que reconoció que no tenía claro aún qué grado iba a estudiar. Asier, por su parte, apuntó que su madrugón lo motivó el miedo a no oír el despertador y a dormirse. Él sí tiene claro que quiere hacer Arquitectura.

Aunque no todos se lo tomaron tan a pecho. Armando, por ejemplo, que fumaba un cigarrillo, aparentemente tranquilo, antes de comenzar la prueba, argumentó que "lo hecho, hecho está". "Si hemos aprobado bien bachiller, muy mal nos tienen que ir las cosas para no superar la Evau", afirmó. Aunque él es de la opinión de que después "del horror" que es el bachillerato, tendrían que pasar todos a la universidad sin necesidad de más exámenes.