Bermúdez: "Confío en que Sánchez no haga concesiones a los independentistas"

Cuando se presenta una moción de censura, que es legal y constitucional, hay que ser claro y contundente ante el Congreso y explicar a qué acuerdos se ha comprometido con los que van a apoyar esa iniciativa. No me creo que los que votaron a favor le hayan dado el voto a Pedro Sánchez a cambio de nada.

Bermúdez de Castro (PP): "La moción de censura es un procedimiento democrático. Me sorprende escuchar ciertas cosas"

¿Lo sucedido es un acierto de Sánchez o un error de Rajoy?

Nadie pensaba que el PNV iba a cambiar de opinión tras apoyar los presupuestos. Todos nos sorprendemos, pero con el paso de los días te das cuenta de que esto estaba más avanzado y hablado de lo que parecía.

¿Cree que el PP y Rajoy actuaron con diligencia antes los casos de corrupción y ante la moción de censura?

Hay que recordar que este Gobierno es elegido en una situación complicada, con un arco parlamentario muy fragmentado y con dos frentes: superar la crisis económica y el desafío independentista de Cataluña. Tal vez eso nos obligó a centrarnos mucho en el día a día, pero el presidente Rajoy tomó decisiones y medidas ante todos esos casos. Otra cosa es cómo lo percibe la opinión pública.

Precisamente por eso, ¿tenía que haber adoptado medidas con anterioridad para no dar pie a la moción de censura?

Cuando fue investido todo el mundo sabía los casos y el calendario judicial y que el Gobierno de Rajoy no estaba afectado ni implicado en esos asuntos. Son hechos graves, y no voy a hacer comparaciones con nadie ni con otros partidos. Pero insisto, desde que Rajoy es presidente del Ejecutivo y del PP no ha habido ningún caso de corrupción. Todos son de épocas pasadas.

¿Y por qué anuncia ahora su dimisión?

Mariano Rajoy ha hecho lo correcto y lo lógico en este contexto, dando un paso atrás con responsabilidad y generosidad, facilitando además un congreso extraordinario sin tutelas. Esa es la vía para dar la mejor salida para que el PP encare el futuro.

¿Cómo valora el cambio de actitud y de voto del PNV?

Algún día sabremos la verdad. No me creo que el PNV cambiara su voto porque hay una gran presión social, que salvo en alguna red social no la había, igual que no había manifestaciones ni protestas en las calles. Cuando pase el tiempo, espero que todos descubramos qué ha pasado, porque se habían elaborado unos presupuestos con el PNV, pero el Gobierno y el PP pusieron unas serie de líneas rojas en varias materias y competencias delicadas para el País Vasco. Y ya veremos con el paso del tiempo si estas líneas rojas se desbloquean con el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez.

¿Es una respuesta enmendar sus propios presupuestos para saldar cuentas con el PNV?

Es una decisión del grupo. Yo personalmente no lo haría, porque aunque sea justo, cuando las cuentas lleguen al Congreso volverán a ser modificadas. Y es un desgaste innecesario para el PP.

¿Se verá afectado Aragón por este cambio en el Gobierno central, sobre todo en los asuntos que se han quedado pendientes, como la ley de capitalidad, el Fite y diversos convenios e inversiones?

Si todo lo previsto para este y el próximo año se pone en marcha, no afectará en nada. Otra cosa es que todo lo que está pendiente de firma a corto plazo no se haga o se demore.

Usted es una las personas de mayor confianza de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ¿qué opina de las declaraciones del exministro Margallo en contra de ella y para evitar que sea la portavoz del PP?

En un momento tan complicado y difícil para el PP, todos sus afiliados y cargos públicos deberíamos tener talento y talante para sumar y no para restar. La valía y la capacidad de la vicepresidenta son incuestionables.

¿La pugna entre Santamaría y De Cospedal ha sido uno de los problemas del Gobierno y del PP para afrontar las crisis?

No. Cada una tiene su papel y cumple perfectamente con sus funciones y sus responsabilidades.

Usted ha sido el responsable de aplicar y desarrollar el 155 en Cataluña. ¿Habrá que mantener su aplicación?

El 155 no es un artículo preventivo. Mientras el nuevo Govern no incumpla la ley no se puede aplicar. El que dice lo contrario miente a los españoles o busca solo un rédito electoral.

¿Se refiere a Ciudadanos?

Sí.

¿Qué opina de la actitud de Ciudadanos en esta crisis?

Enlazo con lo dicho anteriormente. Al principio, en 2017, dijo que el 155 era una barbaridad, luego se adjudicó la decisión y ahora que se siga aplicando por encima de lo que marca la propia Constitución. Al final se ha quedado en fuera de juego. Está demostrando la falta de madurez política.

¿Teme que Sánchez haga concesiones a los independentistas catalanes?

Si quiere seguir siendo presidente en 2019 y 2020, estoy seguro de que no lo hará. Y como lo considero bastante inteligente, confío en que no lo hará.

En su partido antes decían que era un hombre de Estado y ahora que es un traidor.

Ni una cosa ni otra. El entendió que había que tomar medidas ante el desafío en Cataluña y ahora ha aprovechado una oportunidad política.

¿Qué opina de los fichajes de Borrell, que ha plantado caro al independentismo, y de Carmen Calvo, que negoció con el PP la aplicación del 155, entre otros?

Dentro de lo que ha pasado, Borrell es una buena noticia para los constitucionalistas de este país, al igual que Calvo. No hay más que ver la reacción de los independentistas.

¿Y ahora que deja el cargo qué va hacer?

Pues cuando acabe el proceso de cambio de Gobierno, tendré que buscarme la vida en el sector privado. Yo no tengo cargos orgánicos ni públicos. Tengo una cesantía que dura una serie de meses y eso me da tiempo, pero mi principal responsabilidad es con mi familia, y entiendo que la tengo que resolver en el ámbito privado. Cuando uno deja la vida pública, no debe actuar pensando en volver a ella.