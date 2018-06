En busca de la universidad más cercana con el mismo grado y menor nota de corte

Tras superar el bachillerato y a punto de comenzar la selectividad llegan las primeras crisis: “Tengo una nota buena pero no suficiente para la carrera que quiero en Zaragoza: ¿me muevo por mi comunidad? ¿Me voy a otra universidad? ¿me compensa?”. Esta es la duda que se plantean muchos estudiantes antes y después de realizar las pruebas de acceso de la universidad, especialmente, aquellos que quieren cursar algunos de los grados más demandados como Medicina, Fisioterapia, Física, Bioteconología o Periodismo (por no hablar de las dobles titulaciones).

Por ello, es recomendable conocer todas las posibilidades: dónde se encuentra el grado que deseamos con menor nota de corte, si está cerca o no de nuestra localidad de residencia (para situarla como la segunda o tercera opción) y tener un plan D o E, que se base en una titulación diferente a la deseada. De este modo, el grado de Medicina es una de las más demandadas y en Aragón existen dos alternativas: Zaragoza (con una nota de corte en el curso 2017-2018 de 12,45) y Huesca (12,301). Tal y como se puede comprobar en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, no son las facultades donde más complicado es entrar, pero tampoco las más sencillas. La Universidad de Cantabria y la de Valladolid (ambas a unos 400 kilómetros de Zaragoza) ofrecen esta carrera de manera más “sencilla”: un 12,183 en la primera y un 12,21 en la segunda.

Otro de los grados más demandados (aparte de las dobles titulaciones) es el de Biotecnología, que en Zaragoza tiene una nota de corte de 12,12. En este caso sí que existen opciones cercanas y con gran diferencia de calificación. Para acceder en Lérida, el año pasado solo se exigía un 9,4; mientras que en Gerona era de un 10,01. Si lo que se busca es cambiar de aires, en Almería solo piden un 9,97 y en Badajoz un 9,981. En Periodismo (10,201) también hay varias alternativas: la Complutense de Madrid solo tiene un 7,479; mientras que en el País Vasco (Leioa) la nota media no alcanza el 8,3. La Rey Juan Carlos (8,834), Rovira i Virgili (8,83) y la autónoma de Barcelona (9,43) son otras posibilidades cercanas a la Comunidad. Cuando la distancia no es un impedimento, en Cuenca y Sevilla no suele haber lista de espera.