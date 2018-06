Lambán: "Si hay otra situación de parálisis política, Sánchez debería convocar cuanto antes elecciones"

He tenido un contacto a través de Whatsapp muy amable y cordial, emplazándonos a vernos de forma inmediata.

Lambán: "Aragón parte de una situación tan calamitosa con el Gobierno del PP que no puede ir a peor"

Vamos, muy protocolario.

Un poco más que protocolario (se sonríe).

¿Qué es lo primero que le pedirá?

Le voy a pedir que sea coherente consigo mismo y con el programa del PSOE, y le voy a ofrecer la colaboración de los socialistas aragoneses para hacer frente al reto que tiene por delante, complicado, muy difícil.

¿Habrá aragoneses en el Gobierno? ¿Se lo va a plantear?

Discrepo de cómo se enfoca esta cuestión siempre entre Aragón y cualquier comunidad autónoma y el Gobierno. Quien defiende a Aragón en Madrid son las instituciones aragonesas. A quien le conviene tener hombres y mujeres aragoneses en la Administración del Estado es al propio presidente del Gobierno y a España. Yo, desde luego, no voy a escudriñar los antecedentes de los futuros ministros y secretarios de Estado para saber si el padre de alguno de ellos fue ferroviario y pasó por aquí para, en consecuencia, atribuírmelo.

¿Le va a dar algún nombre?

La posibilidad de elegir es del presidente del Gobierno. Cuando he tenido la responsabilidad de hacerlo, lo he hecho sin ningún tipo de servidumbre y a Pedro Sánchez le reconozco ese mismo derecho. Si me pide opinión, tengo muchos nombres de personas muy válidas de Aragón que podrían desempeñar un gran papel.

El lunes rechazaba cualquier mayoría del PSOE con los independentistas. ¿Por qué ha felicitado entonces al líder de su partido?

La salida de Rajoy era un imperativo ético y democrático. Después de la durísima sentencia de la Gürtel era un clamor unánime que debía abandonar la Presidencia y convocar elecciones. Y Rajoy, de forma incomprensible e irresponsable, se ha negado a esa salida, que hubiera sido lo normal. Por tanto, la situación anómala la ha creado el señor Rajoy. El PSOE lo único que ha hecho es hacerse cargo de ese clamor y forzar su salida utilizando el único instrumento constitucional, la moción de censura. No ha sido para buscar socios y desarrollar un pacto de gobierno. No se ha pactado con absolutamente nadie porque el objetivo fundamental era forzar la salida de Rajoy. Ahora está por ver hasta qué punto es posible urdir un gobierno presidido por Pedro Sánchez, lo cual no va a estar exento de dificultades. Se votó contra Rajoy y no exactamente a favor de un programa de gobierno de Pedro Sánchez.

¿Se siente cómodo con un gobierno que llega a la Moncloa gracias a los separatistas que tanto ha criticado?

Al lado de los separatistas no me sentiré cómodo jamás y Sánchez, tampoco. Insisto, la moción de censura ha sido anómala, respondiendo a una situación anómala. Y ahora el PSOE va a tener la oportunidad de desarrollar un programa de gobierno coherente con lo que ha venido defendiendo. Por tanto, que no ponga ni al partido ni a los militantes en el disparadero de incurrir en alguna clase de contradicción.

¿Lo considera posible?

España tiene dos retos. Uno, recomponer el contrato social que se rompió con la crisis y que otorgaba razonables cotas de igualdad que han saltado por los aires. Para lograrlo, Pedro Sánchez se va a encontrar con un Parlamento en el que, guste o no, tiene mayoría la derecha. No hay que olvidar que el PDCat es derecha antisocial y heredera de una derecha catalana absolutamente corrupta. Contar con ellos para políticas de igualdad es hacer un brindis al sol. Y el reto fundamental del Gobierno es hacer frente al desafío independentista catalán, combatirlo y recomponer la unidad de España.

¿Lo ve factible cuando esos partidos le han dado la mayoría necesaria para gobernar?

Combatir a los separatistas con la colaboración de los propios independentistas es un absurdo absoluto. Por lo cual, no es difícil pensar que los socialistas vamos a encontrar muchas dificultades para desarrollar un programa de gobierno coherente, y tengo absolutamente claro que no podemos resignarnos a otra situación de parálisis de la política y, en ese caso, habría que ir cuanto antes a elecciones.

Usted mismo pinta un panorama negro.

Creo que Pedro Sánchez ha hecho un gran servicio a este país desatascando una situación infernal. Después de la sentencia de la Gürtel, Rajoy no podía seguir por higiene democrática y ética. A partir de ahí, desconocer el camino minado que tiene el partido por delante sería desconocer la realidad. Es más, me atrevo a pronosticar que no tardaremos mucho en ver cómo las cañas se convierten en lanzas. Lo veremos por parte de todos los que han apoyado a Sánchez en la moción de censura.

¿Sigue pensando como el lunes que está en juego la unidad de España?

No es que lo piense, es una obviedad, una evidencia. Hay una pulsión separatista brutal en Cataluña y un presidente en la Generalitat absolutamente indigno del cargo que ocupa. Hay una situación que está alterando la convivencia en Cataluña y que trata de romper este país. Eso pasaba hace una semana y sigue pasando ahora. Este es el principal desafío al que tenía que hacer frente el Gobierno anterior, el actual y los venideros durante mucho tiempo.

Insisto. ¿Cómo puede lograrlo un gobierno en minoría que depende de los separatistas?

Una moción de censura no entraba en la hoja de ruta del partido. Era inimaginable hace ocho o nueve días. El PSOE había prestado su apoyo incondicional al Gobierno para combatir a los separatistas y aplicar el 155 en toda su dimensión. Es más, el PSOE había planteado medidas para tipificar mejor el delito de rebelión. Estaba siendo muy contundente en la defensa de la unidad de España y, además, totalmente alineado con el Gobierno de Rajoy en la defensa de la unidad de España. La moción de censura tiene como único responsable a Rajoy

¿Qué le parece que Rajoy y Rivera le citaran de ejemplo del rechazo a un ejecutivo sostenido por independentistas?

Si me hubiera citado en vano, citando palabras que no hubiera dicho, hubiera reaccionado inmediatamente. Lo hicieron con palabras y pensamientos que yo tengo. Y me citaron junto a personas para mí tan respetables como Felipe González, Alfonso Guerra o el propio secretario de Organización, José Luis Ábalos.

Vamos, que no le incomodó.

(Sonríe). En absoluto.

¿Ve a Sánchez aplicando hipotéticamente el 155 en Cataluña tras recibir el apoyo de los separatistas?

El 155 se ha levantado como consecuencia de la firmeza del Estado en la aplicación de la ley. Se ha obligado a Torra a pasar por el aro de la ley. No tengo ninguna duda de que Pedro Sánchez aplicará el 155 en el momento en el que vuelva a ser necesario porque otra vez Cataluña y su Gobierno se instalen en la ilegalidad.

¿Comparten la misma visión de la unidad de España?

Lo ha sido hasta ahora y no entiendo por qué no lo vaya a ser en el futuro. En los últimos tiempos, Sánchez ha sido más rotundo en la defensa de la unidad de España que Rajoy. No tengo ninguna duda de que mi idea de España estará plenamente defendida desde la Presidencia de España.

¿Le sentó mal que no le consultara la moción de censura?

No, no. En absoluto. Estamos en un modelo de partido en el que los 170.000 militantes somos exactamente iguales.

Lo dice con ironía.

(Risas)

A su juicio, el fin del nuevo Gobierno central debe ser la convocatoria de elecciones. ¿Se lo piensa trasladar?

Con Pedro Sánchez, como con cualquier compañero, he sido siempre absolutamente claro. Tiene derecho a intentar gobernar de acuerdo con esas dos líneas fundamentales de trabajo, recomponer el contrato social y la unidad de España combatiendo a los separatistas. Si no es posible por la composición del Parlamento, lo que no puede hacer es mantener a España en situación de parálisis. Por tanto, debería convocar elecciones inmediatamente.

¿Y cuándo cree que se deberían convocar?

Cuando se compruebe que es imposible avanzar en esas dos líneas de trabajo.

¿El nuevo presidente está en condiciones de negociar un presupuesto para 2019?

(Silencio). Su obligación es intentarlo, pero insisto en que se va a encontrar con un Parlamento de derechas y con unos grupos, también los que le han apoyado sin negociar nada a cambio, que lo único que van a querer es debilitarlo y sacar provecho. Eso es lo que Sánchez no debe consentir en ningún momento. Antes de ceder a esa debilidad, debe convocar elecciones.

¿Se debería abrir a pactos con Ciudadanos?

Un presidente de Gobierno debe tener una hoja de ruta clara y, a partir de ese momento, estar abierto a pactar con todos los actores políticos, excepto con los que están en contra de la Constitución y a favor de subvertir la unidad de España. Ciudadanos es un partido perfectamente constitucional, como lo es Podemos y todos los partidos del Congreso, salvo los separatistas.

¿Y qué le parece el ofrecimiento de Podemos de una coalición de Gobierno?

Las manos tendidas de Pablo Iglesias no se saben nunca hacia dónde van dirigidas. Ha demostrado en su relación con Pedro Sánchez a lo largo de los años que es muy poco de fiar. Por tanto, cualquier propuesta suya la acogería con mucha cautela.