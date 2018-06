"Aragón parte de una situación tan calamitosa con el Gobierno del PP que no puede ir a peor"

¿Aragón puede pagar ahora contraprestaciones en forma de recortes en la inversión?

Aragón no puede ir a peor. Se va a gobernar con el mismo presupuesto del Gobierno anterior, las inversiones serán las mismas y cualquier cosa que pase en materia de financiación autonómica y para combatir la despoblación será un paso hacia adelante, porque el PP no hizo absolutamente nada en cuatro años. Y en cuanto al ritmo en la aplicación de inversiones, no podemos ir sino a mejor. Partimos de una situación tan calamitosa que pensar que vamos a ir a peor es imposible.

Pero podría recortar partidas o no gastarlas, como ya ha pasado.