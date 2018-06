Penalizaciones en las oposiciones: cuatro puntos por cambiar la letra o el interlineado

En menos de un mes se llevarán a cabo las próximas oposiciones para profesores de secundaria y FP y, por primera vez, el Gobierno de Aragón ha publicado los criterios de calificación detallados y las penalizaciones correspondientes cuando no se sigue una norma, como puede ser que no se respete el interlineado marcado. “Valoramos de manera muy positiva todos estos avances, puesto que hasta ahora cualquier error de forma significaba que el candidato decaía del proceso. A partir de este proceso ya sabe que si ha cometido un pequeño fallo como el nombrado anteriormente, perderá tres puntos de su calificación”, puntualiza Alfonso Zafra, representante de Educación de CSIF Aragón.

De este modo, aquella persona que no enumere o relacione las unidades didácticas en la programación perderá un punto; mientras que si presenta menos de 12 unidades o más de 18 se le restarán un total de cuatro puntos. En esta misma línea se actuará cuando el programa tenga más de 60 páginas (excluidos anexos, portada y contraportada), se presente en un formato diferente a DIN-A4, no se respete el interlineado 1.5 y o la tipografía elegida no sea Arial 10. En todos estos últimos supuestos, la nota del opositor bajará tres puntos.

Cuando el docente se presente para la especialidad de inglés, deberá redactar la programación didáctica en este idioma. Si puntualmente incluye alguna palabra en otra lengua, a la calificación obtenida se le restará un punto. En el caso de que directamente se redacte de forma parcial o íntegra en castellano, tendrá cero puntos en la exposición de la programación didáctica.