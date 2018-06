Los sindicatos intensifican la campaña contra la apertura comercial en domingos y festivos

En Aragón hay alrededor de 32.000 personas empleadas en este sector y las centrales sindicales llevan tiempo luchando por la no apertura comercial en festivos. La legislación vigente establece un régimen general con amplias franjas horarias para las grandes superficies así como la completa libertad horaria de apertura, los 365 días del año, en todos los establecimientos de hasta 300 metros cuadrados. Según las centrales sindicales, el Ejecutivo autonómico se escuda en la normativa nacional para no atender sus demandas a pesar de que el Estatuto de Autonomía regula en un artículo su capacidad para decidir en este punto.

En los próximos meses, los sindicatos van a intensificar sus acciones para dar a conocer su problemática a los consumidores. Para ello, los días 13 y 27 de junio instalarán mesas informativas durante las mañanas y las tardes en el paseo de la Independencia, una acción que volverán a repetir el 29 de agosto.

La representante de UGT, Maite Lagillona, ha defendido que esta medida empresarial no se traduce en un aumento del volumen de ventas. “El nivel adquisitivo de los clientes es el que es, si tú compras un domingo no lo haces el lunes. Si tienes 800 euros no te gastas 2.000 porque se abran más horas o días”, ha asegurado.

Por su parte, la responsable de comercio en la Federación de Servicios y Afines de Osta, Olga Gómez, ha llamado la atención sobre las consecuencias negativas que esta práctica supone tanto para la conciliación familiar como para las condiciones laborales. “La negociación colectiva penaliza el trabajo en domingos y festivos, pero lo que hacen muchas empresas es utilizar la flexibilización de una manera un tanto fraudulenta para no tener que pagar esas horas, que en un principio tendrían que ser extraordinarias, abonando únicamente la penalización por hora trabajada en domingo, lo que hace que la conciliación laboral se vea mucho más penalizada porque tiene una movilidad de horarios tremenda”, ha explicado.

Asimismo ha denunciado las contrataciones cada vez más precarias “a base de horas complementarias o a través de contratos de jornadas anuales, con lo cual el trabajador no tiene un calendario fijo de horario”. “Las empresas son las grandes beneficiadas que tienen trabajadores casi por horas”, ha concluido Gómez.