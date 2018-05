Requena: "Cuando se dan condiciones para que haya tormentas, se producen sin que puedan evitarse artificialmente"

-¿Cuándo podré ir a la piscina con mis hijas? ¿Va a ser un verano caluroso en Aragón? Saludos. Margarita

- Cuando las abran. Fuera de bromas, ya sabe el refrán de que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, que es el 9 de junio. Eso en cuanto a temperaturas, otra cosa es que llueva. Y en los próximos días está previsto que lo haga. Respecto a qué tiempo hará este verano, en principio no está previsto que sea muy diferente de lo normal, salvo en algunas zonas del norte peninsular, donde la temperatura puede ser un poco inferior a lo habitual.

-¿Habrá que sacar el paraguas este verano con tanta frecuencia como en la primavera? Nerea

- Con tanta frecuencia no, porque normalmente las precipitaciones disminuyen, pero las tormentas siguen estando presentes puntualmente.

- Buenos días, señor Requena, mi nombre es Beatriz y me gustaría saber si es normal este tiempo tan lluvioso. ¿Se retrasará la llegada del calor? ¿Y se retrasará también el otoño?

- El mes de mayo que acabamos hoy es en promedio el más lluvioso en la mayor parte de Aragón. Y es normal que las tormentas sean frecuentes tanto en mayo como en junio, si bien es verdad que en los últimos días ha habido una mayor generalización de las precipitaciones porque nos están pasando varias depresiones en niveles altos. Y además está previsto que siga así unos días más, hasta la semana que viene por lo menos habrá precipitaciones y tormentas. En cuanto al calor, como he comentado antes, también es normal que las temperaturas más altas no empiecen todavía aunque hay algunos años en las que se adelantan al mes en el que estamos. Respecto a la entrada del otoño, lo importante es que no se retrasen las precipitaciones como pasó en el anterior. Las temperaturas es más normal que tarden en bajar.

-Hay un fenómeno que siempre me ha llamado mucho la atención: la lluvia con tierra, ¿cómo se forma y por qué se produce? Rosa

- Para ello lo que hace falta es que haya polvo en suspensión y que llueva. La semana pasada tuvimos una intrusión de polvo procedente del desierto del Sahara y coincidió con que se registraron precipitaciones, con lo cual se produjo la lluvia de barro.

- ¿Es posible predecir con tiempo suficiente una lluvia de barro? Ricardo

- Con el mismo tiempo en que puedas predecir la lluvia teniendo constancia de que haya polvo en suspensión.

- Me cuesta creer en las teorías conspiranoicas pero, ¿qué son las estelas que suelen verse con tanta frecuencia en el cielo? ¿Tienen alguna base los chemtrails? ¿Nos están fumigando para cambiar el clima? Gracias por sus repuestas y por ser tan accesible. Jesús

- En principio, hay que distinguir entre “contrails” o estelas de condensación y “chemtrails” que serían estelas químicas. Las primeras son completamente normales y están formadas por agua, como producto normal de la combustión, ya que el agua lo es junto con el CO2. Las segundas son las que son motivo de polémica, al pensarse que puedan estar lanzándose otros productos a la atmósfera. Últimamente se está empleando el término geoingeniería considerando la posible suelta de aerosoles para contrarrestar el calentamiento global que produce el efecto invernadero, pero esto tendría que hacerse a gran escala para lograr algo parecido a lo que consiguen las grandes erupciones volcánicas.

Ahora bien, no hay constancia del empleo de sustancias para modificar el tiempo, salvo el ya conocido uso del yoduro de plata en el intento de disminuir el tamaño del granizo o intensificar la precipitación.

- Soy de los que piensan que los meteorólogos cada vez aciertan más en sus predicciones, pero ¿se prevé que mejoren aún más sus pronósticos? Javier

- Las predicciones son ahora mucho mejores que hace 30 o 40 años porque han mejorado mucho los modelos. Ahora bien, el margen de mejora va a estar siempre condicionado por la sensibilidad a las condiciones iniciales. Se seguirá mejorando pero nunca podremos hacer un pronóstico preciso más allá de una o dos semanas.

- ¿Hay estudios sobre cómo será el tiempo en Aragón los próximos años?

- Esa pregunta implica la típica confusión entre tiempo y clima. El tiempo evidentemente no lo vamos a poder saber con tanta antelación. Otra cosa es que el clima está cambiando y los valores que ahora son normales dejen de serlo. Si a lo que se refiere es al clima, lo más claro es el aumento global de las temperaturas, pero es mucho más incierto lo que pase con las precipitaciones. Lo más probable es que, al margen de que aumenten o disminuyan, sean más anárquicas en su distribución espacial y temporal. Es decir, que se concentren en poco espacio de tiempo aunque no varíe mucho la cantidad final anual.

-Últimamente siempre tenemos la sensación de que el tiempo está cambiando, que hace más calor, más frío y llueve más que antes. ¿Es realmente así o solo son sensaciones? Ana

- De nuevo se vuelve a confundir el tiempo con el clima. Que el tiempo está cambiando continuamente es evidente, lo que no lo era hasta ahora es el clima, es decir, el valor promedio. Al margen de episodios puntuales, de más frío o más calor, más lluvia o más sequía, lo que podemos constatar es que las temperaturas en promedio suben pero no podemos ver tan clara la tendencia con las precipitaciones.

- ¿Qué opina de las avionetas fumigadoras para deshacer las nubes a golpe de yoduro de plata? ¿Qué incidencia tiene sobre el cambio climático y sobre nuestra salud? Ernesto

- El yoduro de plata se utiliza como núcleo glaciógeno por ser una sal que cristaliza en el mismo sistema que el agua, es decir, sus cristales son muy parecidos a los cristalitos de hielo presentes en las nubes. Lo que se pretende con su uso es aumentar la población de esos cristalitos de hielo haciendo con ellos disminuir el tamaño del granizo y favoreciendo la precipitación. Que se consiga este propósito no está muy claro por no poder comparar con lo que pasaría si no se usara. Ahora bien, la incidencia sobre el cambio climático no existe porque, como comentamos antes con el uso de los aerosoles, tendría que ser un uso a una escala muy grande, no de forma tan localizada como se emplea. Respecto a la salud, por el mismo motivo, al no emplearse a una escala tan grande, no hay de momento una constancia de que tenga influencia.

- ¿Se toman medidas artificiales para evitar que el granizo sea de grandes dimensiones? Pedro

- Es la idea de la pregunta anterior. Al aumentar la población de cristalitos de hielo, hay más pero son más pequeños. El problema del granizo con las nubes de tormenta con grandes corrientes verticales ascendentes y descendentes es que puede crecer mucho de tamaño antes de caer y lo que se pretende con el uso de yoduro de plata es favorecer el que caiga antes de que crezca tanto. Es decir, el objetivo es tanto aumentar la precipitación como disminuir el tamaño del granizo en caso de producirse.

-¿Se pueden trasladar las tormentas de una zona a otra utilizando elementos como el yoduro de plata?

- Está claro que una cosa es que se pueda aumentar la precipitación o disminuir el tamaño del granizo y otra muy distinta pretender que se puedan trasladar las tormentas de un lado a otro. Es decir, cuando se dan condiciones para que haya tormentas, estas se producen sin que puedan evitarse artificialmente. Por ejemplo, estos días estamos viendo como, cuando hay condiciones para que haya tormentas las hay en todas partes.

Hasta aquí el encuentro digital con el delegado de Aemet en Aragón, Rafael Requena. Agradecemos su presencia en la redacción de Heraldo.es para dar respuesta a las preguntas formuladas por los lectores.