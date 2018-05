"Intento que la esclerosis no me venza, puedo hacer una vida casi normal"

Tenía 28 años y se acababa de casar cuando José Ramón Atance recibió el diagnóstico: tenía esclerosis múltiple. Había acudido al médico porque "sentía la pierna dormida" y sabía que aquello no era normal. Tras unos días ingresado y varias pruebas se confirmó el peor de los presagios. "Fue un palo fuerte, pero sabiendo lo que es había que tomarlo lo mejor que se pudiera", admitió Atance.

Esta enfermedad evoluciona de forma diferente en cada paciente. En su caso, pudo continuar andando varios años, después necesitó la ayuda de una muleta y finalmente de dos, hasta que se sentó en la silla de ruedas. "No es lo mismo ir andando y poder hacer lo que quiera a tener que ir con la silla, porque no puedo entrar en todos los sitios", lamentó el afectado. Tras 24 años conviviendo con la esclerosis afirmó que "dentro de lo malo puede hacer una vida casi normal, intento que no me venza". Para él, es importante que los recién diagnosticados no se hundan ni se resignen: "Somos muchos y ahora hay más tratamientos que cuando empecé yo".

La enfermedad de las mil caras

Visión doble, temblores, pérdida de fuerza en las extremidades o problemas de coordinación. Son solo algunos de los primeros síntomas de esta enfermedad denominada ‘de las mil caras’ por esta razón. Como cada 30 de mayo, ayer se celebró el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple (EM), una jornada que Fadema (Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple) aprovechó para reclamar una mayor inversión en la investigación, ya que todavía se desconoce su causa y su cura.