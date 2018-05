El satélite, una opción para el 20% de la población aragonesa sin acceso a internet

Ante esa coyuntura, las empresas Hispasat, Eurozona y Fenitel han presentado esta mañana en Zaragoza el proyecto de inclusión digital 'Conéctate por Satélite' para ofrecer acceso de calidad en las poblaciones mal atendidas por las redes de telecomunicaciones terrestres. La banda Ka satelital se presenta como la mejor alternativa para dar servicio de acceso a Internet a zonas remotas o despobladas como ocurre en Aragón, sobre todo en las provincias de Huesca y Teruel.

Ignacio Sanchis, director de negocio de Hispasat, ha explicado que la conectividad a internet "es indispensable" y "no un lujo". Recuerda que la Unión Europea mantiene el objetivo de la Agencia Digital 2020 para que el 100% de la población europea tenga acceso a internet de 30 Mbps. Aunque opina que España tiene una situación envidiable respecto a otros países, hay zonas como Aragón en la que la fibra óptica no llegará nunca a todos sus habitantes.

Por ese motivo, Sanchis ha presentado la solución de la cobertura universal con los dos satélites que acaba de lanzar Hispasat sobre España (se han gastado 1.000 millones de euros) para funcionar en quince meses y ofrece una mayor velocidad y un coste más ajustado. Los vecinos de los pueblos de Aragón pueden sumarse ahora a la financiación del Gobierno que subvenciona con 400 euros la instalación de internet por satélite.

Aquilino Antuña, de Eurona, ha valorado que el coste real mensual de una línea de satélite puede salir por 29 euros (iva incluido), ya que el Gobierno subvenciona la instalación de la antena de este formato de internet. "Puede ser que dentro de dos años lleguemos a los 50 megabytes. No necesitamos llevar la autopista para los pueblos, pero sí una alternativa si no llega la fibra óptica porque no es rentable", ha defendido Antuña.