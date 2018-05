Bronca entre PP y Podemos en las Cortes por la comisión de investigación del triple crimen de Andorra

La tensión que este jueves se vive en el Congreso de los Diputados con motivo de la moción de censura al presidente Mariano Rajoy se ha trasladado a las Cortes de Aragón. La retirada por parte de Podemos de la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones, acciones y gestiones políticas realizadas durante los días que se produjo el triple crimen cometido por Igor el Ruso en Teruel ha desembocado en una dura bronca entre el secretario de Podemos de la formación morada Nacho Escartín y el diputado del PP Antonio Suárez, que ha acusado a los podemistas de querer echar “mierda” sobre los cargos populares y “jugar” con el dolor de las familias y amigos de las víctimas: el ganadero José Luis Iranzo y los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero.

Escartín ha explicado que la situación que se vive en el Gobierno español les ha llevado a echar marcha a atrás a la iniciativa, a la espera de ver si prospera o no la moción de censura y lo que ocurra este viernes, para, si es posible, presentar la puesta en marcha de esta comisión en el Congreso de los Diputados, que es un órgano ante el que los responsables políticos tienen obligación de comparecer. Ha manifestado que si en enero no hicieron este movimiento fue por el “cuello de botella” y el “veto” que en estos momentos vive cualquier iniciativa en esta cámara. Y no podían quedarse “con los brazos cruzados” ante el sentir de la población aragonesa y la necesidad de conocer “la verdad política” de lo que ocurrió y “esclarecer” posibles responsabilidades.

El secretario general de Podemos ha mostrado su confianza en que si se “abre una esperanza de futuro” en el Gobierno español, tengan que dar explicaciones sobre este triple crimen el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido; el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde y el el subdelegado en Teruel, José María Valero. Además, ha denunciado que si este suceso en lugar de producirse en un “masico” turolense hubiera tenido lugar en la plaza del Pilar, la respuesta de las fuerzas de seguridad del Estado “hubiera sido diferente”. “Hay un maltrato evidente a las zonas rurales despobladas y en concreto a las aragonesas”, ha concluido.