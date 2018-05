Un proyecto aragonés para vencer el miedo a viajar sola

c. I.

Asún Sánchez, creadora de 'Penélope hace la maleta'

Mujeres jóvenes que se han quedado viudas de repente, empresarias o ejecutivas que han descuidado su vida personal, personas mayores que creen que ya se ha pasado su momento. ¿Les suenan estos perfiles? En un momento como el actual en el que la soledad está considerada como uno de los grandes males de nuestro tiempo, la zaragozana Asun Sancho se ha propuesto ponerle solución a este problema.

El pasado mes de septiembre comenzó a darle forma al proyecto ‘Penélope hace la maleta’, una idea que nace a raíz de una dura experiencia personal y con el objetivo de ayudar a otras mujeres a perder el miedo a viajar solas. “Mi madre no llevó bien la muerte de mi padre, y eso me hizo pensar que podía ayudar a otras mujeres a tratar de superar este tipo de momentos complicados. Una muerte prematura o inesperada nos hace sentir que la vida se para, pero no es así, hay que seguir adelante”, reflexiona Sancho.

¿Y qué mejor manera que hacer un viaje para empezar de cero? Esta propuesta de la vecina de El Burgo de Ebro se asemeja a una agencia de viajes, pero totalmente personalizada y dedicada a mujeres que se sienten solas o simplemente que quieren hacer un viaje y no se atreven a dar el paso por hecho de no estar acompañadas.