Podemos ficha como asesora en su grupo de la DPZ a la pareja del diputado Andoni Corrales

Podemos-Aragón ha fichado como asesora de su grupo político en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), En Común, a la pareja del diputado autonómico Andoni Corrales, que se incorporó a principios de año para sustituir al edil ejeano Sergio Pons, perteneciente a la corriente que perdió las elecciones internas el pasado otoño.

El secretario regional de Podemos, Nacho Escartín, negó este lunes que la filiación de Diana Sánchez haya influido, ya que milita desde los inicios e incluso trabajó medio año para el partido al principio de la legislatura. "Reúne todos los requisitos y no se me ha puesto encima de la mesa si es o no pareja de Corrales", dijo.

Diana Sánchez, licenciada en Geografía e Historia del Arte, formó parte de la candidatura ganadora tras la marcha de Pablo Echenique a Madrid. La anterior dirección de Podemos la fichó, a través del grupo de las Cortes, para la fallida oficina parlamentaria de atención al ciudadano de Zaragoza. Y el partido volvió a contar con ella para la campaña electoral de junio de 2016.