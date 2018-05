La oposición critica a PSOE-CHA por la caída de la inversión y el viraje en la política fiscal

La gestión del Ejecutivo PSOE-CHA no convence a los partidos de la oposición . El centroderecha atribuye el crecimiento económico en la Comunidad a la coyuntura nacional y carga contra la presión fiscal, mientras la izquierda, en la que se ha apoyado el presidente Javier Lambán para sacar adelante tres presupuestos, echa en falta más políticas sociales. Los problemas han venido por el centro, por un acuerdo entre PSOE y C’s para reformar Sucesiones, a espaldas de los demás y sin una mayoría suficiente para sacar adelante la propuesta, que ha enervado los ánimos de todos y les ha empujado a entrar de lleno en la carrera preelectoral.

El más crítico con la gestión de Javier Lambán es el presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte, que considera que ha sido un mandato "con bastante desconcierto político, con demasiada fractura innecesaria, falta de acción política y una voracidad exacerbada al confiscar el ahorro de los ciudadanos". Advierte, además, de que el Gobierno autonómico se ha beneficiado en el impulso a la política social de los 1.279 millones de euros adicionales que ha recibido y alerta de que el recorte en inversión "ha traído como consecuencia una gran parálisis, porque es un elemento de crecimiento y reactivación económica".

El líder de los populares sostiene: "En este último tramo de mandato nos encontramos con un gobierno en minoría que no ha querido llegar a acuerdos en ningún escenario y que ahora tiene necesidades, de cara a las elecciones, de intentar darle algo de coherencia política a lo que se lleva reclamando hace tiempo". Y es aquí donde Beamonte cree que podrían darse avances si hay voluntad política para realizar "una modificación en el conjunto del mapa fiscal". Pero no se quedaría solo en Sucesiones. El presidente del PP-Aragón considera fundamental modificar el tramo autonómico del IRPF para los que tienen ingresos de hasta 20.000 euros. También está dispuesto a hacer un esfuerzo, si el PSOE quiere, en cuestiones importantes como el modelo territorial.

Tampoco convence a Podemos

La portavoz de Podemos en las Cortes, Maru Díaz, es rotunda: "Esta legislatura es la que podría haber sido que sí pero no". En su opinión, el PSOE "ha ido arrastrando los pies", y atribuye a su formación el mérito de que las leyes de emergencia y de pobreza energética hayan salido adelante.

La podemista no esconde su rechazo al pacto PSOE- C’s para reformar Sucesiones: "Hace dos semanas ha decidido que la legislatura ha acabado y, virando 180 grados, ha decidido tirarse en brazos de C’s". Y de los presupuestos de 2019 no quiere ni hablar con Lambán, porque "antes tiene que haber seriedad en el cumplimiento de los acuerdos". Díaz cree que de estos tres años "no hay nada que vaya a pasar a la historia" más allá de una ley de capitalidad, que además está cuestionada.

Un balance "agridulce" realiza, también, el presidente del PAR, Arturo Aliaga, que atribuye el crecimiento de Aragón a que "ha habido viento de cola y una mejora de la economía". Pero el retraso en las obras de los hospitales de Teruel y la ley de autónomos y el bloqueo de la renta social empañan un mandato en el que, durante la primera parte de la legislatura, "se han vivido tensiones políticas" con problemas como el de la enseñanza concertada. El aragonesista considera, no obstante, que el Ejecutivo PSOE-CHA "está cambiando de chip porque la izquierda no lleva a nada".

La portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, cree que "se ha perdido la oportunidad de reformar la arquitectura institucional y de demostrar, desde Aragón, que podíamos ser más modernos y eficaces al solucionar los problemas". Recuerda al Ejecutivo PSOE-CHA que "no consiste en recaudar más, sino en gestionar mejor", y mantiene su opinión de que "no hay una gestión eficiente en los servicios públicos, con una planificación a medio y largo plazo". Gaspar destaca el trabajo de su grupo al buscar soluciones desde el consenso y critica a Podemos por "jugar al gato y al ratón con el_Gobierno" y al PP por ejercer la oposición "sin otro objetivo del ‘no es no’".

Se suma a las críticas, también, la diputada de IU Patricia Luquin, que denuncia que "se ha dejado pasar la oportunidad de ser más audaces para aplicar políticas de izquierdas" y critica el giro que ha dado respecto a una "política fiscal progresiva y redistributiva". Sí se muestra satisfecha de que leyes como la de la igualdad o la LGTBI salgan adelante e insta a avanzar en la consolidación de derechos.

La coalición PSOE-CHA

El portavoz del PSOE_en las Cortes, Javier Sada, pone el acento en que "el Gobierno de Aragón ha conseguido recuperar la calidad de los servicios públicos en educación, sanidad y servicios sociales y ponerlos a niveles de antes de la crisis, y ha logrado marcar las prioridades de un nuevo modelo económico basado en la agroalimentación, la logística y las energías renovables". También destaca que han salido adelante leyes progresistas y se ha reivindicado el papel que se puede jugar desde Aragón y el "aragonesismo en España". Coincide con Gregorio Briz, diputado de CHA, en que los pactos de investidura y los compromisos "se han ido cumpliendo". Briz reconoce que se ha intentado "invertir un poco más" aunque algunas actuaciones "dependen del Estado". Gobernar en minoría no es fácil y, como sostiene el de Chunta, "todo requiere de un esfuerzo grande".