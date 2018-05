Lambán ve inevitable convocar elecciones porque el país "no aguanta"

El presidente de Aragón, Javier Lambán , ha afirmado este sábado sea cual sea la salida que se le dé a la crisis política que vive el país, es "inevitable" la celebración de elecciones generales en los próximos meses porque el país "no aguanta".

Para el jefe del Gobierno de Aragón, tras hacerse pública la sentencia del caso Gürtel, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debió asumir su responsabilidad, dimitir de manera inmediata y convocar elecciones.

Esa responsabilidad, ha subrayado Lambán en unas declaraciones facilitadas por el Gobierno de Aragón, la asumió el líder del PSOE, Pedro Sánchez, presentando una moción de censura que desatasque la situación en la que vive España, que ha calificado de "absolutamente diabólica".

"En este momento todo lo que tiene que ver con la política está paralizado en España", ha lamentado Lambán, quien ha advertido de que el país y su imagen se están resintiendo en los mercados y en todos los ámbitos y ha incidido en que había que ponerle fin mediante una decisión "valiente", como la adoptada por Pedro Sánchez.

No obstante, ha opinado que, sea cual sea la salida de esta crisis, en los próximos meses será inevitable la celebración de unas elecciones generales porque la situación política en España "no aguanta" y la aritmética parlamentaria no da para constituir un Gobierno que pueda sacar a España de la "encrucijada" en la que se encuentra.

A su juicio, lo que los ciudadanos van a premiar por encima de todo es percibir que los partidos piensan más en España y que anteponen la unidad del país, la cohesión y la defensa de la Constitución por encima de "estrategias cortoplacistas".

Quien practique esas estrategias será rechazado por "miserable", ha aseverado Lambán, quien piensa y desea que Pedro Sánchez sea el líder político visto por los españoles como aquel capaz de garantizar la unidad de España y la Constitución y de anteponer los intereses del país a los personales.