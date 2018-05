Madrid 'saborea' Somontano

Ocho productos: El aceite, el queso, la longaniza, la trucha del Cinca, el tomate rosa de Barbastro, la carne, el espárrago y el dulce. Ocho platos: Manjar blanco con huevas de trucha al aceite de muro, tataki de atún rojo con pesto de cerezas y queso de Radiquero, minococa de longaniza de Graus con asadillo de verduras al miso, brandada de trucha del cinca, pera dulce y emulsión de oliva, ceviche de tomate rosa asado, trufa, bacalao fresco y cebolleta encurtida al caramelo, espárragos levemente escabechados con mojo de almendras al romero y otra versión del pastillo de calabaza. Y 16 vinos D.O Somontano : Sars Blanqué 2017, Mascún garnacha blanca 2017, Meler Syrah 2016, Laus rosado 2017, Alquézar rosdado 2017, Obergo garnacha 2016, batán de Salas blanco 2017, Monte Odina victoria Gewürztraimer 2017, Viñas del Vero Pinot noir rosado 2017, Arnazas crianza 2012, Bestué finca Sabina 2014, Fabregas garnacha tinta 2016, lalanne Gewürztraimer 2017, Sommos colección Merlot 2015, Enate Gewürztraimer dulce 2014 y Grillo. Y el maridaje no acabó ahí porque el menú también fue armonizado con la música del festival Polifolk Sound 2018 de Barbastro. Un festín culinario elaborado por El Antiguo Convento Catering bajo la asesoría y la dirección del chef Javier Puyal, cocinero del restaurante Tres Caminos, de El Grado.

Madrid ha saboreado esta noche del 24 de mayo lo mejor del Somontano. “Un viaje por los sabores, por los sentidos: saborea Somontano”, decían los organizadores, y a ello se afanaron y se dedicaron con fruición y deleite los cerca de 150 invitados, representantes de agencias de viajes, periodistas especializados en gastronomía, periodistas especializados en viajes, blogueros gastronómicos de moda…, que asistieron a la presentación en la casa Encendida de la capital de la iniciativa Territorio de Interés Gastronómico de Aragón 2018, que tiene al Somontano de Barbastro como propuesta ganadora de este año.

El acto ha estado presidido por el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro y la directora general de Turismo, Marisa Romero y representantes institucionales de la Diputación Provincial de Huesca y de la comarca de Somontano de Barbastro como el alcalde de la localidad, Antonio Cosculluela. La gastronomía es “un elemento fundamental para construir ese turismo de experiencias que es el que hoy buscan los viajeros porque el destino ha pasado a un segundo plano. Los destinos son muy parecidos y, en ocasiones, iguales, intercambiables por lo que, lo verdaderamente importante es ofrecer la oportunidad de sentir y vivir emociones únicas e irrepetibles” como la que ofrece la gastronomía, que forma parte de lo que somos y genera una sinergia muy potente y fructífera entre nuestro sector primario y nuestro sector turístico, dos de los sectores más estratégicos para Aragón porque Aragón no se entiende sin su gastronomía, sin lo que a lo largo de los siglos hemos producido, conservado, cocinado y comido y el Somontano de Barbastro tampoco se entiende sin el tomate rosa; sin el ternasco; sin las chiretas y la matacía; sin los quesos; sin el aceite y la trufa; sin los crespillos; y, por supuesto, sin los vinos, sin la cultura milenaria del vino”.

Para el consejero Soro en el Somontano de Barbastro “habéis sabido maridar e integrar la tradición culinaria con el resto de recursos patrimoniales y naturales”. El dinamismo de la Comarca en materia gastronómica es tal, que se celebran hasta 40 eventos a lo largo del año, vinculados a los productos de la tierra. Desde pequeñas fiestas locales, hasta grandes eventos que atraen a miles de visitantes.

José Luis Soro ha destacado que “el Somontano de Barbastro es gastronomía, sin duda, pero es muchísimo más” y ha explicado que es “ciudades cargadas de historia y autenticidad como Alquézar o Barbastro; una naturaleza increíble, en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara o el Parque Cultural del Río Vero; es el Salto de Bierge; es enoturismo; es turismo activo en estado puro, con el descenso de barrancos, la escalada, el senderismo o la BTT. Todo un mundo de sensaciones”.

Daniel Gracia, Vicepresidente de la Comarca, puso de relieve que Somontano es el “primer territorio de Aragón, que ha sido galardonado con este reconocimiento de Territorio de Interés Gastronómico y no es casualidad porque ahí está la denominación de Origen de Vino de Somontano, la gastronomía de la zona, la agroindustria… que nos permite dar a conocer toda la comarca”, Gracia puso énfasis en la “colaboración público privada para llevar adelante este gran proyecto gastronómico-turístico de Somontano”. La Presidenta de la D.O Somontano, Raquel Latre, recordó “la trayectoria de la D.O. Somontano, que empezó en el 84 con cuatro productores y hoy ya somos 32. Junto con la ruta del vino, lo que comenzó como una marca paraguas de vino se ha convertido en un destino turístico”, sentenció, parta añadir: “Cuando la gente de un territorio quiere construir, quiere seguir viviendo allí, llegan los reconocimientos como éste del Gobierno de Aragón. Detrás que cada botella, de cada copa de vino hay una bodega, una familia que da lo mejor de sí para que la gente disfrute paladeando este producto tan maravilloso”.