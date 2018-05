El comité firma la subida salarial de la plantilla del 010

En concreto, las telefonistas pasarán de un salario de 14.000 euros anuales –el que marcaba el convenio de teleoperadoras al que estaban adscritas– a 18.000. Además, las dos supervisoras de la plantilla alcanzarán los 21.000 euros. En cualquier caso, desde ZEC señalaron que en "muy pocos casos" las trabajadoras percibían el mínimo, por lo que la subida media será "de en torno al 20%", aunque el máximo alcanzará el 28,57%.

Además de la subida salarial, Cubero y los sindicatos firmaron una reducción de la jornada laboral, que pasa de 1.764 a 1.600 horas anuales, y las 14 empleadas trabajarán a jornada completa, tres más que cuando prestaban el servicio en la empresa Pyrenalia.

Desde el equipo de gobierno defienden que el acuerdo "permite mejorar sus condiciones laborales sin que el coste del 010 sea mayor que cuando estaba externalizado". En este sentido, destacan las mismas fuentes que "se demuestra que es posible municipalizar un servicio mejorando las condiciones de los trabajadores".

Las cuentas

Según las cuentas de ZEC, el Ayuntamiento pagaba a Pyrenalia 345.000 euros anuales, mientras que tras asumir el control del 010, el coste se queda en 221.000, al "ahorrar en gastos, el 21% de IVA y los beneficios de la empresa", señalan desde Servicios Públicos. La diferencia entre ambas cifras es la que ha permitido la subida salarial, argumentan.

El acuerdo fue apoyado por los sindicatos UGT, CC. OO. y CGT, mientras que mostraron su rechazo CSIF y OSTA. Desde

CC. OO., María Jesús Serna reconoció que "aunque en un principio es insuficiente, mejora mucho las condiciones laborales de las trabajadoras". De hecho, la representante sindical reconoció que "el objetivo es equipararlas" al resto de trabajadores municipales y destacó que cuenta con el respaldo de toda la plantilla.

Por contra, Jesús Gómez, de CSIF, lamentó que la negociación se estableciera con el comité de empresa y "no con las secciones sindicales, como es habitual". Además, recordó que "hay otros casos en el Ayuntamiento de personal laboral indefinido no fijo, como las del 010, a los que no se les mejoran las condiciones", criticó tras la reunión.