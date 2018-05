Educación asegura que sus proyectos "estrella" no se verán afectados por los recortes

Los proyectos estrella del Departamento de Educación –en su mayoría colegios– no se verán afectados por los probables recortes que deberán aplicarse todos los departamentos del Gobierno de Aragón por incumplir el déficit fijado por Madrid.

Así lo afirmó ayer la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, durante su comparecencia en la Comisión de Educación de las Cortes.

"Los recortes que haya que hacer, que a mí no me agradan –dijo Pérez–, no van a afectar a los proyectos estelares con los que me comprometí en la presentación de los presupuestos de este año". Entre estos proyectos, la consejera detalló aquellos que ya están en marcha y que deben culminar antes de que acabe la actual legislatura, como los aularios de primaria de los colegios de Cuarte 3, Arcosur, Valdespartera 3 y Parque Venecia y las clases de infantil de Cuarte 4 (Soledad Puértolas).