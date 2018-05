Podemos acusa al PSOE de convertir la renta básica en "un juego de trileros" y un "engañabobos"

El grupo parlamentario de Podemos en las Cortes ha acusado este lunes al PSOE de convertir la ponencia en la que se tramita la ley de renta social básica en "un juego de trileros" y un "engañabobos" en el que se niegan a participar, pese a que los socialistas les han pedido que "recapaciten" tras anunciar hace dos semanas que la abandonaban. Ambas formaciones se han reprochado mutuamente su "irresponsabilidad" en la negociación de que estaba llamada a ser la ley estrella del Gobierno de Javier Lambán.

La portavoz podemista en la Cámara, Maru Díaz, y la diputada Amparo Bella se han reunido con representantes de la Red de Renta Básica estatal, y tras este encuentro Bella ha reiterado sus críticas a la postura del PSOE, al que ha responsabilizado de "bloquear la salida de esta ley" y no convocar la ponencia desde hace diez meses porque, a su juicio, "no cuenta con el consenso necesario" ni en las Cortes ni con las entidades sociales de Aragón.

Para Podemos, ha explicado, el proyecto planteado por el Ejecutivo PSOE-CHA "no es una verdadera renta básica" porque "no responde a las necesidades de la población aragonesa ya no solo en riesgo de pobreza sino en una situación de precariedad".