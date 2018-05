Estopiñán del Castillo: el agua y la piedra, elemental

El agua y los áridos son los productos más consumidos en el día a día. Estopiñán del Castillo está bien cubierta de reservas en ambos casos: este municipio ribagorzano linda con el gigantesco embalse de Canelles, el más grande de todo el Pirineo, y es rica en piedra ofita, material de extraordinaria dureza y resistencia, con múltiples aplicaciones en el sector de la construcción. En la India, uno de los países más poblados de la tierra, el tráfico de áridos es tan fuerte que la policía no actúa, por miedo a que se paralicen obras en un territorio que las demanda constantemente.

La reflexión sobre el gigante indio es de Agustín Larrégola, vecino de Estopiñán del Castillo que lleva algo más de cinco años como alcalde de su pueblo. "Estuve de concejal tres legislaturas. En un momento dado, el anterior alcalde enfermó de gravedad y ya no se sentía con fuerzas para seguir en el cargo, asó que me pidió que cogiera el relevo. Por desgracia, no se recuperó: hace ya tres años que lo enterramos. He tratado de continuar los proyectos que no pudo concluir, así como de seguir sus políticas de gobierno".

Estopiñán del Castillo (municipio que incluye el pueblo homónimo y las pedanías de Saganta y Caserras del Castillo) ha tenido una historia convulsa en las últimas décadas si se atiende al contexto sociolaboral: la construcción del embalse de Canelles y la posterior aparición de numerosas granjas de porcino fueron variando el censo. La cantera La Soriana también fue un gran impulso. "Ya lo creo, y sigue siéndolo, aunque el volumen de actividad haya bajado –apunta Agustín– porque de aquí se sacaba la piedra para el AVE en el tramo que une Zaragoza y Lérida. Aquí abunda una piedra que daba las condiciones para soportar bien la velocidad del convoy; se llama ofita y su dureza es extraordinaria, lo mismo que la resistencia que ofrece al paso del tiempo y el rozamiento. Finalmente, la piedra de Estopiñán se usó también en el trazado de alta velocidad hasta Tarragona, y ha llegado a más puntos. A veces bromeamos con que Estopiñán del Castillo tiene el término municipal más grande de la antigua Corona de Aragón, ya que mientras vas en el AVE sigues pisando tierra nuestra".