Dos bodegas aragonesas se cuelan en la Vinexpo Hong Kong

En este evento estarán presentes 28 bodegas y estarán representadas más de 30 regiones vitivinícolas, desde Rioja, Ribera del Duero o Rueda hasta Jumilla, Yecla, Cariñena o Rías Baixas, entre otras, informa la FEV en una nota de prensa.

Tras el éxito de las ediciones anteriores en 2012, 2014 y 2016, el pabellón español volverá a tener su propia sala de cata, donde visitantes y profesionales podrán aprender más sobre los vinos españoles y podrán degustar algunos de los más destacados.

Durante los tres días, se realizarán seis catas generales en el pabellón español para mostrar algunas de las variedades locales más interesantes, como monastrell, garnacha, syrah y tempranillo, así como una amplia variedad de vinos blancos locales y una de las denominaciones de origen más conocidas, Rioja.

También habrá otras tres catas organizadas por los expositores: 'Yecla, the land of ecological Monastrell' por C.R.D.O. Yecla; 'Wines from Valencia' por Anecoop Asia; y 'Jumilla wines: Terroir and Monastrell, what else?' por C.R.D.O. Jumilla.

Las catas del pabellón español serán presentadas por profesionales locales y expertos de renombre, como Jennie Mack del Centro de educación Awsec, la única organización en Hong Kong que ofrece los prestigiosos programas del Diploma WSET.

Otro ponente será Peter Kwong, miembro del Comité de la Cámara General de Vinos y Espirituosos de Hong Kong y Presidente Fundador de la Asociación de Jueces del Vino de Hong Kong, y por último, Norrel Robertson, Master of Wine residente en España y fundador de su propia bodega 'El Escocés Volante' ubicada en la DO aragonesa de Borja.

Las exportaciones de vino español al continente asiático batieron récords en 2017 con 206,6 millones de litros (+ 32,5 %) y 325,8 millones de euros (+ 16,8 %), un 9 % del volumen y un 11,4 % del valor total exportado por España, el máximo histórico.

Hong Kong es uno de los mercados más importantes para el vino español en Asia. En 2017 fue el tercer destino de las exportaciones, detrás de China y Japón. Hong Kong importó 3,6 millones de litros (+ 11,9 %) por valor de 18 millones de euros (+ 27 %).

Para Hong Kong, España es el quinto importador en volumen y el séptimo en valor. El precio promedio del vino español alcanzó € 4,99 / litro en 2017. La mayor parte de las exportaciones (60,8 %) fueron vinos con D.O.

En 2016, visitantes profesionales de Corea del Sur, Japón, Taiwán, Vietnam, Tailandia, Malasia, Singapur o Australia asistieron a la feria.