Más de 430 municipios siguen vertiendo sus aguas sin depurar pero pagan el ICA

Más de 430 municipios aragoneses, un 59% del total, siguen vertiendo sus aguas sin depurar 17 años después de la puesta en marcha del cuestionado Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD). Todos, no obstante, pagan el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), que en aquellas localidades que no tienen planta propia se cobra con una bonificación de entre el 60% y el 75% en función del número de habitantes que no convence ni a alcaldes ni a vecinos.