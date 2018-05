Las familias toman los jardines del Pignatelli

Con mamá, con papá, con los abuelos o con amigos -que son casi familia-. Centenares de personas han aprovechado este domingo para visitar los jardines de la sede del Gobierno de Aragón, el edifico Pignatelli, donde se celebraba el Día Internacional de las Familias, que a pesar de ser oficialmente el día 15 de mayo se trasladó a este domingo para que los protagonistas pudieran acudir.

Los políticos han sido reemplazados esta vez por niños con caras pintadas, que saltaban en los hinchables, corrían y jugaban en una mañana de domingo donde casi ha sido necesario utilizar protección solar. María Pilar Espada y Juan José Prats buscaban la sombra con su hijo Abel de 2 años. Es la primera vez que acudían a esta fiesta y agradecen que se “dé la oportunidad de hacer cosas distintas con niños tan pequeños, generalmente, si sales del parque no hay mucha opción”. Cerca de ellos, Miguel y Manuel no paraban de bailar. Los mellizos, bien preparados con sus sombreros para protegerse de los rayos, estaban acompañados de sus padres e instructores de baile, pero los que realmente mandaban en la coreografía eran Los Piratas del Ritmo, que durante toda la mañana han congregando a decenas de personas alrededor del escenario. Esta joven pareja ha decidido hacer una excepción y no escaparse al pueblo durante el fin de semana. “Buscamos qué podíamos hacer con pequeños en la ciudad y encontramos esto”, comenta Iván Bernal, padre de las criaturas. “La familia es lo más importante, de hecho, nos vamos todos los fines de semana para estar con los nuestros”, señala Natalia Baño.

Tampoco faltaban abuelos y abuelas, los segundos padres para muchos niños. Como era el caso de Ana Alegre y su nieta Alba de seis años. "Estamos todos los fines de semana juntas, siempre digo que los sábados y domingos la niña es mía", afirma entre risas la abuela, encantada de ver a la pequeña saltar y disfrutar.