Las monjas de Benabarre denuncian ante la Policía el robo de unas puertas del siglo XVII

Las monjas propietarias del monasterio de San Pedro Mártir de Benabarre han denunciado ante la Policía el robo de seis puertas de madera del siglo XVII, perteneciente a la época de la fundación y que se remontan concretamente a 1632. En las diligencias, la actual priora de la comunidad dominica, sor Agustina, relata que el conjunto del convento está protegido por el Gobierno de Aragón y que una copia de las llaves del cenobio, cerrado desde 1996 y que actualmente está en venta, se encuentran en posesión del Ayuntamiento de Benabarre.

La superiora acudió a una comisaría de Zaragoza, donde viven las religiosas, para denunciar los hechos el pasado 16 de marzo, aunque declaró que la desaparición de los bienes se remonta a hace tres años. En declaraciones a este diario, aseguró que optaron por denunciar tras recibir recientemente una llamada de un vecino de Barcelona interesándose por adquirir las puertas. "No lo hicimos antes por ignorancia, por no saber que se trataba de bienes catalogados y por no querer líos. A raíz de la llamada, hablamos con nuestro abogado y nos dijo que éramos responsables si no denunciábamos. Y ahora lo hemos hecho por guardarnos las espaldas, la verdad", apunta.

Las puertas pertenecían a las celdas de las monjas ricas del siglo XVII y, aunque son de madera y de aspecto rústico, están decoradas con palabras y motivos religiosos, como una paloma.