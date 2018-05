El Ayuntamiento achaca todo a un litigio urbanístico

El gobierno socialista del Ayuntamiento de Benabarre achaca la denuncia de las monjas dominicas al litigio por las cargas del convenio urbanístico del monasterio. Fuentes oficiales señalaron que la superiora acudió a la Policía justo unos días después del último apercibimiento municipal sobre la obligación que tenían de urbanizar, al menos, un vial básico para las comunicaciones del municipio, dado que de otra forma tendrá que ejecutar las obras el Ayuntamiento y pasarles la factura. La discusión se alarga desde hace dos años, cuando el gobierno municipal urgió esta obra y no el resto previsto en un plan de etapas ya incumplido.

El Plan General de Ordenación Urbana aprobado hace casi dos décadas planteaba la conversión del monasterio y su huerta en una unidad de actuación, por la que se debe mantener el cenobio y se permite construir 40 viviendas en bloque. Las monjas ejecutaron parte de la urbanización para ceder una parcela al Ayuntamiento para la escuela infantil, lo que les supuso un desembolso de casi 170.000 euros.

El resto de las obras están valoradas en 456.000 euros, que las monjas dominicas aducen que no pueden acometer al carecer de fondos y no encontrar un comprador. Además, sus asesores recuerdan que, por ejemplo en Zaragoza, no se obliga a urbanizar a sus propietarios hasta que no se desarrolla el suelo.