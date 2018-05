Una cirujana maxilofacial y un oftalmólogo, Premios de Investigación Final de Residencia

Las fracturas de órbita (aquellas que afectan a cualquiera de los huesos que rodean el globo ocular) representan de un 30 a un 55% de todas las fracturas faciales. Una de las principales complicaciones de estas fracturas, sobre todo las que afectan al suelo de órbita, es la diplopía, y el estudio realizado en el Servet intenta establecer cómo evitar en la medida de lo posible esa complicación.

La investigación encabezada por la doctora Gavín ha consistido en una revisión de las 153 fracturas de órbita con afectación del suelo orbitario que han sido intervenidas en el servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Miguel Servet durante cuatro años. “Hemos estudiado qué factores influyen en tener diplopia posterior a la cirugía, encontrando que en los casos que existe atrapamiento muscular, el tiempo influye en los resultados y en casos de herniación muscular sin atrapamiento también se debe tener en cuenta el tiempo que se tarda en realizar la cirugía desde el traumatismo”, explica la especialista.

El estudio, titulado 'Factor influencing-surgical diplopía in orbital floor factures and prevalence of orther complications in a serie of cases', ha sido desarrollado con la colaboración de las cirujanas maxilofaciales Mª Victoria Simón Sanz, Andrea Mur Til y Ursula Jariod Ferrer, además del resto de compañeros del servicio. La doctora Gavín destaca también la ayuda de Esther Saura Fillat, jefa de servicio de Cirugía oral y Maxilofacial, e Ignacio Moral Sáez, jefe de sección.

Estudio del Párkinson a través de la retina

Respecto a la investigación del doctor Obis, el trabajo forma parte de toda una serie de investigaciones desarrolladas ya desde hace años por los servicios de Neurología, Neurofisiología y Oftalmología del HUMS sobre la función visual en pacientes con enfermedades neurodegenerativas: Alzhéimer, esclerosis múltiple y Párkinson. En este caso, el estudio se centra en esta última patología. Los investigadores utilizan una tecnología denominada Tomografía de Coherencia Óptica (OCT en sus siglas en inglés), que es una especie de escáner sin radiación que permite observar cortes histológicos de la retina in vivo.

El trabajo premiado ahora ha permitido evaluar la capacidad del OCT Swept Source (un nuevo tipo de tecnología OCT con mayor alcance en profundidad y precisión que las anteriores) para detectar cambios en los espesores de la retina y la coroides (una membrana vascular del globo ocular) en pacientes con enfermedad de Párkinson (EP).

De esto se concluyó que el OCT Swept Source detecta adelgazamiento retiniano en pacientes con EP, confirmando los hallazgos encontrados en estudios similares previos, y además el espesor coroideo podría estar engrosado en pacientes con EP, siendo este último un parámetro que apenas se había estudiado hasta el momento, y que podría relacionarse con alteraciones vasculares que pueden producirse en la enfermedad.

El estudio tiene como objetivos hallar un parámetro de valor diagnóstico complementario a otras pruebas y conocer la evolución de la enfermedad para saber en qué medida los tratamientos están ralentizando la progresión del daño neuronal. La exploración oftalmológica con estos sistemas permite estudiar la retina con métodos poco invasivos, accesibles y rápidos.

El equipo que realiza esta investigación ya ha recibido varios premios por estas líneas de trabajo. Se trata de un grupo multidisciplinar compuesto por profesionales de Ofltamología, como María Jesús Rodrigo, Elena García-Martín y María Satué que con los jefes de Sección, Vicente Polo y José Manuel Larrosa, y el jefe de servicio, Luis Pablo, dirigen una estructura de investigación que se desarrolla en Oftalmología actualmente conocida como GIMSO, con ópticos optometristas como Elvira Orduna, Elisa Vilades, Héctor Gracia o Sofía Otín, neurólogas como Raquel Alarcia y físicas como Isabel Fuertes.