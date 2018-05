Diego Ibarra Sánchez, fotoperiodista: "No creo en el golpe de suerte, sino en el trabajo constante"

El fotoperiodista Diego Ibarra Sánchez (Zaragoza, 1982) lleva más de 10 años retratando a través de su cámara la realidad de los países en conflicto , siempre intentando reflejar “la esperanza dentro de la pesadilla”. Es una de las máximas que subyace en la fotografía que esta misma semana ilustraba la portada de la edición internacional de ‘The New York Times’ , un medio con el que colabora desde 2012.

La imagen muestra al líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, dando un discurso a sus seguidores en Ballbek, al este del Líbano, con la luz como protagonista inesperada de la historia. “Ver tu trabajo reconocido así siempre es un logro”, confiesa. “Me costó mucho sacar esa foto por temas de permisos, pero conseguí acreditarme para ese encuentro”. Además, según recuerda, había caído una fuerte tormenta de granizo “y estaba empapado”. Llegó a pensar, incluso, en que se iba a estropear la cámara. “Estábamos en plena campaña electoral, y Nasrallah aparece entre esos fuegos artificiales. Yo me había separado de los periodistas y me colé como pude en el tejado de un edificio”.

¿Fue un golpe de suerte? “Siempre está ahí, pero más que eso, todo es cuestión de perseverancia y trabajo constante. La suerte se busca a través del esfuerzo”. Para Ibarra, que recibió en 2016 el premio de la Asociación de Periodista de Aragón para los profesionales que trabajan en el extranjero, “hay que fotografiar con el corazón, en ese instante decisivo retratamos nuestros sentimientos y conocimientos”. Según añade, “la foto tiene grandes connotaciones orwelianas con ese guiño a la obediencia del líder, del Gran Hermano”. “No creo en el golpe de suerte, sino en el trabajo constante”.

Este aragonés es freelance y trabaja en Oriente Medio, desde donde colabora con medios como ‘The New York Times’, ‘Der Spiegel’ o ‘Al Jazeera’. Estudió periodismo y fotografía y pasó un año en Argentina gracias a una beca de formación. Residió cinco años en Pakistán y lleva cuatro en el Líbano. Ha pasado por Afganistán, Nigeria, Colombia, Ucrania, Libia, Iraq, Siria… “Creo que la fotografía nos permite ese momento de reflexión, de pararnos un momento y profundizar en un mundo en el que vivimos hipermegasaturados de imágenes”, afirma. “La fotografía es una ventana catalizadora que nos permite pensar en este mundo convulso en el que vivimos”, señala Ibarra.

Trabaja también hace tiempo en el proyecto ‘Hijacked Education’ (Educación secuestrada), en el que muestra “cómo afecta la guerra a la educación, cómo la violencia roba oportunidad a los niños y es un sinsentido que hace que se paralicen los países”. En julio participará en una masterclass MeMo en Barcelona de cinco días.

Respecto a la situación de Beirut relata que “acaba de salir de elecciones después de nueve años sin convocarse. Es un proceso histórico. Se ha estado usando Beirut como un tablero bisagra. Allí convergen 17 confesiones religiosas distintas”.

“¿Qué foto me gustaría hacer? Está por venir. Hay miles de cosas que me inspiran, miles de situaciones… Me gusta centrarme en imágenes que muestran este mundo convulso, tenemos que despertar preguntas en el espectador, que sea un motor de cambio”.

Para Ibarra, “como todos los profesionales que trabajan en zona de conflicto, nuestra labor es mostrar lo que está pasando, no ser los protagonistas”.