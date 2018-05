"Algunos padres se tienen que ir a la séptima opción"

"Hay algunos que se van a la séptima opción", comentaba este jueves Iván Ania, uno de los padres que se concentraron frente a Educación en Huesca por la falta de plazas en el centro elegido, situación que afecta a casi 50 familias. Es el caso de Enrique de Mer, que lamentaba que se haya aumentado ratios o vías en Fraga o Jaca y no en la capital oscense. "No entendemos la cerrazón para no mover nada", dijo. Él eligió el centro concertado de San Viator "por conciliación familiar", pero no le favoreció el sorteo. Tampoco hay sitio en los otros tres concertados, que seleccionó por tener horario partido, ya que se adaptaba más a su trabajo; ni en los dos públicos de su barrio, donde también hay más demanda que oferta. "El mejor colegio para un hijo es el que eligen sus padres, no el que te eligen", concluyó.