Alcampell: ¿helado de chocolate con cabrales? ¿Quién dice que no se puede?

Guillermo y Sergio Sarrate suponen el relevo natural de su padre; los hermanos se reparten funciones y conocen de primera mano todos los resortes del negocio familiar, que en este tiempo no ha dejado de crecer y diversificarse. "Lo de los helados –apunta Guillermo– empezó en un pequeño obrador frente a la casa de mi abuela, y poco a poco fuimos haciendo nombre. Hace una década, la producción se trasladó a esta nave de 1.500 metros cuadrados a las afueras del pueblo, y aquí seguimos".

Sarrate hace helados, pero no son necesariamente de los que se toman en un cucurucho mirando al tendido. "En el fondo, la oferta es tan amplia que no podemos considerarnos como fabricantes de postres o meriendas. A mi padre le han pedido durante todos estos años más de 500 sabores distintos de helado. Como trabajamos mucho para cocineros, piden cosas originales; nosotros trabajamos cualquier tipo de materia prima, probamos, rectificamos y las cosas van saliendo. Sorprenden, pero solamente porque son inusuales".

¡Gambas a la plancha!

Guillermo da detalles que, efectivamente, asombran al más pintado. "Hace unos días hicimos un helado de gambas a la plancha, estaba buenísimo; le pega a cualquier filete de pescado, por ejemplo, el choque entre el calor y el frío al servirlo genera una salsa fantástica y una combinación de sabores perfecta. También han triunfado últimamente los de espinacas, jamón, o pan con tomate. También tienen mucha salidas otros más típicos, tipo cóctel, como los de mojito, frutas tropicales o los quesos, manejamos más de treinta variedades de helados queseros con mucho producto de la zona; también ha helado de trufa, de miel, de chocolate con cabrales... en ensalada queda perfecto para el verano que viene ahora un buen helado de tomate, de aguacate o de queso de cabra, y para un tartar de atún o salmón tenemos el helado de wasabi; lo dicho, choca al principio, pero luego lo pruebas y funciona".

Mientras Guillermo desglosa la variedad de la oferta, su hermano Sergio saca helado para envasado inmediato. La empresa vende por casi toda España gracias al canal de Horeca; en su carta de productos también destacan las salsas (dulces y saladas) y los productos de pastelería. Sarrate ha recibido reconocimientos diversos en el segmento de emprendedores locales, y también ha cogido ‘medallas’ allende las fronteras. "Hace unos años premiaron nuestro helado de ceps en París –apunta Guillermo– pero aunque suene a tópico, lo que más le ha importado siempre a mi padre es el reconocimiento de la gente, de los clientes. Si vas a una feria y te premian allá, perfecto, pero lo otro es mejor".

En el aspecto social y laboral, el papel de Sarrate también es clave en Alcampell. "La empresa –apunta Guillermo– tiene treinta trabajadores y la mitad somos del pueblo, así que hacemos nuestra parte para fijar población, y de los otros quince hay varios de pueblos cercanos. Eso sí, da pena la cantidad de casas vacías que hay". En la localidad también destaca la actividad de la Asociación Amas de Mujeres y Consumidoras, que gracias a su ímproba labor en beneficio del pueblo recibió un reconocimiento popular: encargarse del pregón de fiestas en 2015.

María Victoria y su peluquería Gerom ponen la nota colorista en las cabelleras locales

María Victoria Sierra nació en Alcampell y ha vivido aquí siempre, aunque pasó ocho años trabajando en la vecina Tamarite de Litera. Cuando las dos peluqueras locales se jubilaron, le pasaron el testigo. "Tenía un local debajo de casa, y la verdad es que no me lo había planteado porque tenía algo de miedo de quedarme, pero van nueve años y estoy muy contenta. Cuento con una clientela fiel de aquí y bastante gente de los pueblos cercanos, que están a gusto con lo que hacemos y se cogen el coche para venir. Ahora tenemos competencia, porque ha abierto otra peluquería, pero no nos podemos quejar: además, hemos cogido la de San Esteban de Litera, la chica que trabaja conmigo va allá por las mañanas. Aquí se atiende con el mismo cariño a las señoras que vienen al tinte que a la gente joven que busca otras cosas. Ahora también voy a dar cursos de poner color en distintas ciudades para una firma, parece –sonríe– que no lo hago mal".

LOS IMPRESCINDIBLES

Enrique Noguero

Este jotero nonagenario es muy querido en toda La Litera. Siempre con su guitarra a cuestas, creó la jota ‘Al estilo de Alcampell’ y, en una muestra de versatilidad, también compuso el himno de la Unión Deportiva Alcampell.

Sabau Strapping

Referencia fabril en el pueblo las últimas cuatro décadas: concretamente, desde 1978. La empresa se dedica a la fabricación de flejes de polipropileno, reciclables y biodegradables, amén de hacer maquinaria para el embalaje.

De panes y empanadas

La fama de la panadería Julia y la Casa Roseta trasciende las lindes del municipio. El pan de la primera tiene muchos seguidores, y la segunda aporta sus empanadas y bases de pizza caseras como elementos diferenciadores.

