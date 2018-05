"Nuestro hijo es Acneae y nos han dejado sin plaza en el colegio de al lado de casa"

Una de las novedades del proceso de escolarización es que los colegios están obligados a reservar plazas para alumnado con necesidades de apoyo educativo (Acneaes) durante todo el curso. Esta medida ha sido criticada por algunas familias que se han quedado sin plaza en algunos centros y que piden que las reservas de Acneaes puedan ser ocupadas por alumnos ordinarios, como se hacía hasta ahora. En el extremo contrario, una familia de Parque Venecia con un niño de 4 años reconocido como Acneae denuncia ahora que en el colegio de Parque Venecia no se ha cumplido esta reserva de plazas y su hijo se ha quedado fuera.

"Nos sentimos engañados. Nos dijeron que todos los niños de Parque Venecia podrían escolarizarse en el nuevo colegio. Y la DGA ha dicho que los alumnos Acneaes tendrán plaza reservada todo el curso. Y nosotros nos encontramos ahora con que nuestro hijo no tiene plaza en el colegio del barrio, porque ya está lleno. Nos parece muy injusto", afirman Juan y Sonia.

Su situación es muy particular. El año pasado, el Departamento de Educación ofreció a los vecinos de Parque Venecia que los niños nacidos en 2014 pudieran ir desplazados al colegio La Estrella (con transporte y comedor gratuitos) mientras finalizaban las obras del colegio. Esta pareja decidió no llevar a su hijo a La Estrella (en el barrio de La Jota, a 7 kilómetros de su casa) por la distancia y las dificultades para atenderle. "Dos días a la semana llevamos a nuestro hijo al servicio de atención temprana, que está en el Portillo. Además, no lo queríamos dejar al comedor porque aún le cuesta comer solo. Por eso nos parecía inviable ese colegio tan lejos y decidimos pedir otro más cercano, al que podemos llegar en transporte público", explican.