Los padres redoblan sus protestas en la recta final del proceso de escolarización

"Tendremos que ir al colegio que nos asignen, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo. Las denuncias continuarán, porque no es cierto que todos los niños se vayan a escolarizar en su barrio y Valdespartera es un ejemplo". Esta es la amarga queja de Néstor Martín, que tras no entrar su hijo de 3 años en el colegio San Jorge, cruza los dedos para que al final no le toque ir a la Romareda, su última opción, un centro alejado de su domicilio que le obligaría a hacer el trayecto en tranvía.