En 142 pueblos de Aragón no se registra ningún nacimiento desde hace cinco años

“Hace años que no hay un nacimiento en el pueblo. La persona más joven que reside aquí tiene alrededor de 50 años”. Así describe Ernesto Marín, alcalde de Malanquilla, la situación de este municipio zaragozano en el que hace más de una década que no se registra ningún nacimiento. Una realidad que comparte con cerca de un centenar de municipios de Aragón. Según los datos del Instituto Aragonés de Estadística (Iaest), en 2017, un total de 82 localidades no tenían empadronados ningún menor de 10 años; una cifra que asciende hasta los 142 municipios si se comprueban los alumbramientos de los últimos 5 años.