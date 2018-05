Lambán dice que "Torra empeora a Puigdemont"

Durante su visita a la Cooperativa 'Virgen de la Oliva', en Ejea de los Caballeros, el presidente aragonés ha asegurado que el nombramiento de Torra "lleva el esperpento de Cataluña a límites insospechados".

Ha considerado que el acuerdo alcanzado este martes por el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sobre Cataluña "es un buen acuerdo" porque "las fuerzas constitucionalistas hemos de unirnos frente al desafío que plantea Cataluña a España, a Europa, al sentido común, la justicia y la razón".

Javier Lambán ha emplazado a "aprender de los errores que pudimos cometer en el pasado para no volverlos a repetir" y ha insistido en que, tras la investidura de Quim Torra, "no estamos mejor, estamos incluso peor que entonces y se trata de que no nos vuelvan a tomar la delantera los independentistas con sus reiteradas apuestas tramposas" para "burlar el Estado de Derecho y la Ley, y desprestigiar a España en el mundo", de forma que "la respuesta de España tiene que ser rotunda".