Berbegal: falta un frontal y sobra energía en las alturas

Berbegal es un pueblo elevado y circular: se yergue en la entrada suroeste del Somontano, a pocos kilómetros de Barbastro y Monzón. Desde sus miradores se pueden ver hasta 72 pueblos del entorno; cuando hay niebla densa, desde arriba se tiene la sensación de estar sobre un colchón de nubes; por las noches, las luces de todos sus vecinos cercanos y no tan cercanos titilan como luciérnagas, para estupefacción del ojo forano y orgullo del anfitrión berbegalense de turno.

Berbegal es una de las referencias recurrentes en el caso de los bienes eclesiásticos aragoneses retenidos en tierras catalanas. El protagonista de la reivindicación local es el frontal del Salvador, originalmente sito en la parroquia local (antigua Colegiata de Santa María la Blanca) y que fue trasladado a Lérida en 1904 por el obispo José Meseguer. En el Ayuntamiento de Berbegal hay una reproducción en dos bastidores que recuerda su magnificencia: se trata de una de las piezas más excepcionales del arte aragonés del siglo XIII.

El alcalde José Carlos Boned no se corta al hablar del tema. Se le nota el hartazgo, compartido con sus convecinos. Colegiata de Santa María la Blanca, "No tenemos muchas expectativas de resolución ahora mismo, la verdad, aunque seguiremos intentándolo. Pertenecemos a la diócesis de Huesca, a pesar de nuestra cercanía a Barbastro, y seguimos insistiendo al obispo en la necesidad de un reclamo, pero no hay muchas noticias al respecto. No sé si llevar el tema por lo civil es lo ideal: quizá habría que centrarse en la ejecución de la sentencia vaticana, que es muy clara. Desde luego, no vamos a dejar el asunto. Seguiremos reclamando lo que es nuestro".