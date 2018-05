Xavier Gisbert: "La enseñanza bilingüe ofrece a todo el mundo lo que estaba reservado a las élites"

¿Cómo está este modelo de educación en España?

En este momento hay pocos datos sobre lo que está pasando en las comunidades porque los sistemas de enseñanza bilingüe no se evalúan. Solo Madrid examina a los alumnos en cuanto a competencias lingüísticas. Lo que sí podemos decir es que hay excesivas diferencias entre los distintos territorios. Se nota que falta liderazgo en la enseñanza bilingüe y que cada autonomía ha desarrollado su propio modelo y unas han acertado más que otras. En algunas, el modelo es manifiestamente mejorable.

¿En qué cree usted que debe basarse un modelo de éxito?

En una potente implicación por parte de la Administración. Un programa de enseñanza bilingüe tiene que empezar en 1º de primaria y desarrollarse progresivamente año tras año, tiene que alcanzar al 100% de los alumnos del centro y contar con recursos económicos y humanos suficientes. También es importante que se impartan en lengua extranjera, como mínimo, el 50% de los contenidos del curso.

O sea: las claves están en los recursos económicos y la formación del profesorado.

Sí. Yo creo que es lo principal. Lo más importante de todo es la formación del profesorado. Los docentes de enseñanza bilingüe deben tener un nivel de competencia en el idioma que enseñan equivalente al C1.

¿Es preferible que sean nativos?

Para nosotros es irrelevante. Lo que se necesita es tener profesores con un buen nivel de idiomas. En la asociación somos partidarios de que sean nuestros propios docentes nacionales los que trabajen en los centros educativos bilingües.

¿Cuáles son los problemas más habituales que detectan en los colegios bilingües?

En general, el mayor problema es el nivel lingüístico de los docentes, algo que solo se corrige con unos potentes programas de formación, bien orientados, rigurosos y que permitan que los profesores obtengan un buen nivel de competencia lingüística.

¿Qué le parece que la enseñanza bilingüe sea cada vez más demandada por los padres?

La enseñanza bilingüe ofrece a todo el mundo lo que estaba reservado a las élites. Hoy en día dominar dos idiomas es garantía de éxito profesional o, al menos, te da mayores posibilidades de encontrar un trabajo mejor y los padres quieren esto para sus hijos. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta es la calidad de la enseñanza porque unos alumnos adquieren un buen nivel de idiomas y otros no.

Pero, para aprender bien un idioma no hace falta ir a un colegio bilingüe.

Efectivamente, y además la enseñanza bilingüe no se debe generalizar. Nosotros la defendemos, pero somos contrarios a que se generalice: tiene que ser voluntaria, la tienen que pedir los padres, los profesores y los equipos directivos de los centros. Y se tiene que desarrollar en función de los recursos económicos y humanos disponibles, no en función del capricho de nadie. La limitación de extender esta enseñanza debe estar condicionada a los recursos: no hay que impedirla, pero tampoco imponerla. También se puede adquirir un buen nivel de idiomas en un centro no bilingüe.