Me he perdido con el tema de la exalcaldesa de La Muela María Victoria Pinilla, después de pensar que todo iba sobre ruedas en el caso de corrupción más grande vivido en Aragón, con el que llevamos una década. Y, como los muelanos, estoy descolocada. O aburrida. Como con la cuestión catalana a la que no hago ni caso y la dejo en algún lugar oscuro y recóndito de mi cerebro, aborrecida de este largo insulto. El desamor porque mi Viggo Mortensen (actor estadounidense, de ascendencia danesa y que pasó su infancia en Argentina y Venezuela) haya fichado por Òmnium Cultural, sea independentista como su suegro, el abogado August Gil Matamala, padre de Ariadna Gil. Así que me tiro a la máquina de los ‘snack’ –palabra que no recoge la RAE– que me da una bolsa de barritas de pan con pipas que me encantan y que me engordan una barbaridad.

Hay días buenos y días malos, días en los que no pasa nada y otros en los que se acumulan los desastres, y voy pasando el periódico en busca de algo, no sé qué, pero algo, hasta que descubro que lo que necesito son historias como la del rumano que vino a trabajar en 2008 a la Zaragoza del sueño Expo y acabó por las calles de Barbate sin saber quién es y la Policía ha logrado devolverlo a su familia, que lo creía muerto. Que la justicia obligue a readmitir o indemnizar a una empleada despedida por comerse una empanadilla, en una sentencia pionera. La eurovisiva Amaia, aunque haya quedado la tercera por el final. O la petición de perdón pública de Alejandro Sanz a su hijo por haberse olvidado ir a un concierto donde el chaval tocaba el trombón. Yo, que soy ‘madre poste’, la que no se entera ni qué equipo marca el gol.

No quiero indignarme leyendo que Javier Lambán dice ahora que es ‘injusto’ que los aragoneses sean los que más paguen en Sucesiones, porque ya he pasado por eso y me enrabio. Así que me entrego al estudio que dice que dormir con mascotas nos ayuda a los dueños a descansar mejor porque nos da sensación de seguridad, y miro a mi Mostico, mi Mostachón, que sólo me da alegrías y que es más bueno que el pan.