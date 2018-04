"El MIR es duro y te juegas todo a una carta, pero quizás es el sistema más justo"

Alba Perales e Isabel García, de 25 y 24 años respectivamente, son dos de las médicos aragonesas recién licenciadas que comenzarán su formación a finales de mayo. La primera ya ha elegido Cirugía Plástica en el hospital Miguel Servet de Zaragoza y la segunda, Hematología en La Paz de Madrid. Comenzarán su formación en esas especialidades, después de "darle muchas vueltas a la cabeza", rotar por diferentes servicios y hacer un tour para visitar diferentes hospitales del país.

"Cirugía Plástica era una especialidad que desconocía, pero en la rotación me encantó", asegura Alba, que tras el MIR obtuvo el número 107 y tenía muchas posibilidades de poder escoger lo que quería. Pero llegar hasta ahí no ha sido fácil. Recuerda con verdadero horror los 17 meses que pasó delante de los libros para prepararse el MIR. "Estudiaba ocho horas al día y es un sacrifico enorme. Las cinco horas del examen las recuerdo divertidas, pero los meses de antes, lo peor", admite.

Isabel también invirtió muchas horas para obtener un buen puesto y elegir alguna de las especialidades que le gustan. "Siempre me he inclinado más por las médicas y estaba entre Hematología o Endocrinología. Al final, he podido escoger lo que me gustaba", sostiene esta joven médico, que ha optado por salir fuera de Zaragoza, donde ha estudiado la carrera. "Pero no descarto volver, claro", afirma.