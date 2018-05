Por la calle de en medio

Armado con una simple petición de perdón, el PSOE ha buscado reparar el daño causado. La excusa: un simple olvido, una imperdonable falta de coordinación. La crisis en el seno del Ejecutivo aragonés tras el inesperado acuerdo con Ciudadanos marca un malestar de enormes dimensiones en el seno de CHA y un nuevo punto de inflexión en la relación entre ambos partidos. No habrá ruptura, no es el momento ni el motivo, pero no se soportará otro desplante igual. Para CHA comienza a llover sobre mojado y el pacto con Ciudadanos para la rebaja del impuestos de Sucesiones no ayuda a que las relaciones recuperen las trazas originales. A las estrecheces económicas con las que ha convivido la Consejería de Vertebración del Territorio (la única en manos de Chunta) durante toda la legislatura se añade el último recorte obligado por Hacienda por el incumplimiento del déficit y el giro, cada vez más evidente, de Javier Lambán hacia Ciudadanos. Un movimiento táctico y excluyente que aparta al equipo de José Luis Soro de un hipotético futuro gobierno a tres, donde su sumando desaparecería en beneficio del PAR.