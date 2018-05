Podemos obligó a dimitir a dos altos dirigentes por cargar un viaje particular a ZEC, pero lo ocultó

La dirección de Podemos-Aragón obligó a dimitir hace más de un mes a su secretaria de Organización, María José Calderón, y a su pareja, el secretario general del partido en Zaragoza, Guillermo Lázaro, por haber cargado los 2.814 euros del viaje privado que hicieron a Nueva York en el pasado otoño a una cuenta de ZEC . Sin embargo, el partido no hizo pública su decisión y tapó el caso.

Los dirigentes de la formación morada tuvieron conocimiento de los hechos el 7 de abril y al día siguiente, que era domingo, convocaron una ejecutiva "de urgencia", a la que citaron a Guillermo Lázaro, que no forma parte del denominado Consejo Coordinador.

Fuentes oficiales del partido aseguraron ayer que exigieron explicaciones a Lázaro, quien les detalló el sistema por el que los cargos de ZEC aportan la parte del salario al que renuncian, dinero que utilizó para abonar el viaje de placer que hizo junto a su pareja. "Por el bien del partido, se decidió que diera un paso atrás, lo cual compartió", señalaron.

En el caso de Calderón, aseguraron que dimitió "por solidaridad" con su pareja. No obstante, la dirección de Podemos-Aragón argumentó que no se ha hecho nada ilegal. Es más, llegaron a sostener que su conducta ha sido "ejemplar" al dimitir. "Además de ser honrado hay que parecerlo y no podía quedar una sombra de duda", añadieron.

Relevo en la sombra

La única decisión que trascendió hace tres semanas fue la renuncia de Lázaro, que se achacó oficialmente a "motivos personales". Mientras, Podemos-Aragón sigue sin hacer un comunicado público para dar cuenta del relevo de Calderón, cuyas funciones asumió el diputado Andoni Corrales de forma interina. Ni siquiera tras oficializarse el pasado fin de semana el nombramiento de su sucesor, Carlos Arroyos, edil de Binéfar y colaborador suyo como responsable de Participación. Este último asumirá la secretaría general el 1 de junio.

Desde el partido aseguraron a este diario que no están obligados a contar todo lo que pasa y sostuvieron que "de puertas adentro" sí ha habido "transparencia". "No tenemos por qué hacerlo público y ya dimos explicaciones a todos los órganos internos", defendieron.