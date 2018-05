Un año sabático: más de 40 docentes lo piden cada curso en Aragón

Desde su puesta en marcha ha ido variando el número de plazas disponibles y también los interesados (asentándose en unos 50 los últimos años). Al principio eran 100 vacantes, que posteriormente (a causa de un menor interés debido a la crisis económica) se fueron reduciendo hasta llegar a las 50. En el curso actual (y también para el próximo) se incrementó la oferta a 70. Los docentes de secundaria son los más interesados, suponiendo más de 25 solicitudes cada año, mientras que en maestros rara vez rozan las 20.

“Valoramos de manera positiva esta iniciativa. Lo más habitual es que se solicite durante los últimos años de carrera profesional o para formarse”, explica Alfonso Zafra, representante de CSIF Aragón. Al seguir percibiendo un 84% del salario, los profesores pueden permitirse estancias en el extranjero (Reino Unido, Irlanda o Malta son los destinos más frecuentes) para seguir instruyéndose en idiomas. Con la puesta en marcha del bilingüismo, muchos docentes no cuentan con la formación que se les exige (hasta un C1 en determinados casos, según el modelo que se está implantando); puesto que para finalizar el grado se les pide un nivel inferior.

No obstante, tanto CSIF como otros sindicatos reclaman que este permiso retribuido no tenga que utilizarse necesariamente para ampliar la formación del profesorado. “Hasta la llegada de la crisis, en Aragón existían unas licencias retribuidas para estudios, cuya finalidad era que los docentes se instruyeran en un campo específico (como pueden ser nuevas tecnologías e idiomas). Por ello, seguimos pidiendo a la Administración que vuelva a instaurar esta posibilidad para que la que gente que se forme (y así quede acreditado) no tenga que pedirse un año sabático”, subraya Zafra.

Tal y como recalca, hay docentes que no pueden permitirse un año sabático, pero que tienen que cursar un máster concreto o alcanzar un nivel de idioma para el desarrollo de su puesto de trabajo. “En estos casos, se deberían recuperar los permisos retribuidos para favorecer que estos docentes sigan aprendiendo”, subraya. En la actualidad existen licencias “no retribuidas” para seguir ampliando los conocimientos del profesorado. “No hay que olvidar que esta formación no solo beneficia al propio docente, si no que también redunda tanto en el centro educativo como en los alumnos”, puntualiza.

Requisitos

Para poder solicitar un año sabático es necesario cumplir una serie de requisitos, entre los que destaca ser funcionario de carrera de los cuerpos docentes no universitarios con al menos 15 años de servicio activo. Además, el candidato tampoco podrá estar incurso en la tramitación de un expediente disciplinario (grave o muy grave) o en uno de incapacidad. La orden de abril de 2008 también recoge que, a 31 de agosto del curso anterior, no se esté a falta de menos de cinco años acogerse a la jubilación voluntaria. Por el contrario, sí que se puede solicitar cuando sean cinco años o más, con el objetivo de adelantar la jubilación en un curso. Además, es necesario recordar que este permiso es incompatible con la realización de cualquier tipo de actividad remunerada durante el quinto año.

A pesar de que generalmente el número de solicitudes no supera al de plazas, la orden especifica el procedimiento para valorar cada solicitud. De este modo, por cada año de servicios en centros públicos se obtendrá dos puntos. En el caso de que exista un empate, tendrá preferencia el solicitante de mayor edad. Si esta situación persistiera, se valorará “por la mayor puntuación en cada uno de los apartados del baremo conforme al orden en el que aparecen en el mismo, recurriendo, si ello es necesario, a la mayor antigüedad en el nombramiento como funcionario de carrera”.

Desde el 1 de mayo está abierto el periodo para presentar las solicitudes, que se alargará hasta el último día del mes. En los servicios provinciales solo será necesario presentar la renuncia a disfrutar de un curso académico, puesto que la hoja de servicio será incorporada de oficio por la Administración. El listado de concesiones se publicará a lo largo del verano en la página web del Gobierno de Aragón.