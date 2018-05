"Cuando te dan la noticia te cambia la vida para siempre"

Hace cuatro meses Javier Lamana no se hubiera imaginado que a día de hoy sería padre de una niña hospitalizada. Pero esta situación cambió cuando a su hija Nora, de siete años, le detectaron un tumor en el riñón. "Cuando te dan la noticia es uno de los peores momentos, te cambia la vida para siempre porque no te lo esperas", explica.

El 7 de marzo de este año, su mujer y él acudieron con la pequeña al hospital, ya que había vomitado alguna que otra vez y habían encontrado sangre en su orina. Al principio pensaban que podía ser una infección o una gastroenteritis, pero no fue así. "Tras hacerle varias pruebas le detectaron un tumor en uno de sus riñones y se lo extirparon la semana pasada", relata el progenitor. No obstante, ese fue solo el primer paso. "El lunes empezará con la quimioterapia y la radioterapia para eliminar las células cancerígenas", añade Lamana emocionado. Ha sido un gran cambio para la pequeña Nora, que cursaba 2º de primaria y ha tenido que dejar el colegio, sus amigos y su ciudad, Tarazona. "Mi mujer está con una prestación por el cuidado de niños con cáncer y yo he pedido la baja para dedicarnos exclusivamente a la niña", afirma Lamana. "Tenemos que estar al pie del cañón todos los días", admite con entereza este padre coraje.

Padecer cáncer es difícil de aceptar, más todavía cuando eres un niño. "A los adultos nos dicen que tenemos esta enfermedad y nos venimos abajo, pero un niño no lo entiende", considera Lamana, que ha tenido que explicar a su pequeña que "tiene un bicho malo dentro y que hay que darle una medicación muy fuerte para eliminarlo". Por otro lado, destaca la labor de las asociaciones como Aspanoa y AECC que les han ayudado a sobrellevar este giro de 180 grados que ha dado su vida.