Las entidades sociales critican la "tomadura de pelo" de la renta básica

Era uno de los proyectos estrella con los que Javier Lambán se presentó a las elecciones autonómicas, pero corre serio riesgo de no ver la luz esta legislatura. La ley de renta social básica queda en el aire después de que Podemos abandonara esta semana la ponencia parlamentaria en la que se debate el texto planteado por el Gobierno PSOE-CHA. Tras este movimiento, en respuesta al pacto de los socialistas con Ciudadanos para reformar el impuesto de Sucesiones, los colectivos sociales que trabajan con los más necesitados han dejado patente su malestar ante la incapacidad de los grupos políticos para alcanzar un consenso en torno a una materia tan sensible que, a su juicio, unos y otros están usando como arma arrojadiza.

El PSOE insiste en que es "fundamental" sacar adelante en las Cortes una ley que persigue que "todos los aragoneses tengan unos recursos mínimos para vivir con dignidad", en palabras de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y de la que se beneficiarían, según la DGA, unas 15.000 personas. Por ello, todavía confían en que Podemos "recapacite" y vuelva a sentarse a la mesa para intentar lograr "el máximo consenso", aunque muchos lo dan ya por imposible.

Gustavo García, de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, no escondió su "cabreo" por lo ocurrido, que considera "inadmisible". "Haremos todo lo posible para presionar porque la renta básica no es del PSOE ni de Podemos, es un derecho de la ciudadanía", afirmó, al tiempo que censuró el enfrentamiento partidista "a costa de los más necesitados". "No hay derecho, me duele mucho", añadió, y recordó el proceso de participación "profundo" en el que participaron numerosas entidades. A su juicio, el modelo que se planteaba era "el mejor posible", frente al actual, que obliga a algunas familias a "pedir 6 o 7 ayudas distintas" y a los trabajadores sociales, a "hacer de inspectores fiscales de los pobres". Por ello, urgió retomar la negociación para que Aragón no se quede "por detrás" de La Rioja, Comunidad Valenciana o Andalucía, que ya han aprobado leyes similares.