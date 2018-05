Más del 5% de los aragoneses aseguran que dejan de tomar su medicación al no poder pagarla

Las dificultades económicas todavía son una constante en muchas familias de Aragón, provocando que algunas de ellas no puedan pagarse los medicamentos que le ha prescrito su médico. Según el último Barómetro Sanitario (publicado este martes), el 5,7% de los aragoneses no pueden pagar los fármacos recetados. Teniendo en cuenta que la encuesta se realizó entre 220 personas mayores de 18 años (y por lo tanto no es estadísticamente representativa) y hay cerca de 1.089.000 residentes con esta edad, se podría extrapolar que más de 62.000 aragoneses se encontrarían en esta situación.

Esta cifra es la más elevada desde que esta cuestión se incluyó en el Barómetro Sanitario de 2013. En aquel momento, el 2,98% de los aragoneses aseguraron que no podían adquirir los medicamentos necesarios debido a los problemas económicos. En 2014 se registró otro de los datos más elevados: un 5,6%; y en la actualidad esta situación es mucho más frecuente en Aragón que en el resto del país (4,7%).

Parte de esta cuestión puede derivar del sistema de copago, que se instauró en 2012. No obstante, desde el Colegio de Médicos de Zaragoza recuerdan que existen diferentes coberturas para evitar que alguien no pueda tomar una medicación vital por tener escasos recursos. Ejemplo de ello es que actualmente los parados que han perdido su derecho a subsidio y los perceptores de rentas de integración social no deben de pagar nada. Además, recuerda que algunos de los medicamentos más caros cuentan con una protección especial, por lo que se consiguen a un precio bastante económico.